Харьковчанка оригинально "проучила" наглеца, который нарушил ПДД

Женщину возмутило поведение водителя.
В Харькове женщина, которая переходила дорогу по "зебре" на "зеленый" сигнал светофора, ударила по транспортному средству нарушителя ПДД.
На опубликованных кадрах с видеорегистратора в Сети видно, что инцидент произошел утром 26 ноября
Женщина вместе с другими пешеходами переходит дорогу. Однако, в этот момент перекресток проезжал "Жигуль", водитель которого не захотел пропускать пешеходов и проехал рядом с ними. Женщина такое поведение водителя возмутило и ударила сумкой по автомобилю нарушителя.
Ранее мы сообщали, что в Харькове местный житель взял в руки жезл патрульного и регулировал движение транспорта на перекрестке вместо сломанного светофора.
В записи инцидента четко видно, что на дороге стоит мужчина, который где-то раздобыл жезл патрульного полицейского. И немедленно начал регулировать потоки транспорта − таким образом предотвращая создание аварийной ситуации из-за переставшего работать светофора.
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