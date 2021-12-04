Харьковчанка оригинально "проучила" наглеца, который нарушил ПДД

Женщина в Харькове проучила нарушителя / скриншот с видео

В Харькове женщина, которая переходила дорогу по "зебре" на "зеленый" сигнал светофора, ударила по транспортному средству нарушителя ПДД.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора в Сети видно, что инцидент произошел утром 26 ноября

Женщина вместе с другими пешеходами переходит дорогу. Однако, в этот момент перекресток проезжал "Жигуль", водитель которого не захотел пропускать пешеходов и проехал рядом с ними. Женщина такое поведение водителя возмутило и ударила сумкой по автомобилю нарушителя.

Ранее мы сообщали, что в Харькове местный житель взял в руки жезл патрульного и регулировал движение транспорта на перекрестке вместо сломанного светофора.

В записи инцидента четко видно, что на дороге стоит мужчина, который где-то раздобыл жезл патрульного полицейского. И немедленно начал регулировать потоки транспорта − таким образом предотвращая создание аварийной ситуации из-за переставшего работать светофора.

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