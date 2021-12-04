Херсонский дворник, ставший чемпионом мира по джиу-джитсу, вновь взялся за метлу

Дворник из Херсона стал чемпионом по джиу-джитсу / коллаж Главред

49-летний школьный дворник из Херсона, который стал чемпионом мира по боевому искусству джиу-джитсу, вернулся к прежней жизни.

Игорь Евтушенко, дворник 57-й херсонской школы, приехал из Объединенных Арабских Эмиратов, где он выступал на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, и привез оттуда золотую медаль.

Сейчас мужчина продолжает тренироваться и тренировать других. Кроме того, он продолжает работать в школе.

Игорь признается, что каких-то особых ощущений после победы не почувствовал.

"Я и сам ждал, что будет что-то необыкновенное, что будет "ах", а прошло все так, будто ничего другого и быть не могло. Повторюсь, я не нервничал, но чувство ответственности перед своей страной, городом, людьми, которые собирали деньги на мою поездку, конечно, была. А то, что я привез золотую медаль, ничего в моей жизни не поменяло", - рассказал чемпион в интервью "Фактам".

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Более того, триумф в Эмиратах принес ему новые хлопоты.

"Шумихе вокруг этого я совсем не рад. Тем более что тут же появилось много недоброжелателей и завистников, которые пытаются лить на меня грязь. Правда, есть и те, кто восхищаются, поздравляют. Но звездой себя не чувствую. Сегодня, как обычно, взял в руки метлу и пошел убирать школьный двор", - признался 49-летний мужчина.

Читайте такжеШкольный дворник оказался чемпионом Украины по джиу-джитсу: мужчина хочет поехать на чемпионат мираВ дальнейшем Игорь планирует принять участие в чемпионате Южной Америки в Бразилии, но собирать деньги на поездку не намерен.

"Ну уж нет. Если соберу деньги своими силами — поеду. Нет — значит, в другой раз. Больше не хочу этого всего — съемок, интервью, шумихи вокруг себя. Я человек скромный и непубличный. Несмотря на то, что чемпион мира", - рассказал Игорь.

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