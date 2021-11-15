УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Деньги на поездку собирали все": дворник из Херсона в ОАЭ стал чемпионом мира по джиу-джитсу

15 ноября 2021, 18:11

Сам Игорь Евтушенко говорит, что занялся спортом в 42 года, когда понял, что хочет привести свое тело в порядок. И лишь потом увлекся боевыми искусствами.

Игорь Евтушенко / Facebook

49-летний школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по боевому искусству джиу-джитсу. Первенство проходило в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил в Facebook сам спортсмен.

Евтушенко в категории "Мастер 4" (до 69 килограмм). В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Сам херсонец говорит, что занялся спортом в 42 года, когда понял, что хочет привести свое тело в порядок. В молодости он работал водолазом-спасателем. Потом Евтушенко увлекся боевыми единоборствами и организовал занятия для всех желающих в Херсоне. Хобби переросло в дело всей жизни: Игорь выступал на чемпионате Европы и также одержал победу.

Подать заявку на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу мог каждый желающий: было достаточно лишь заполнить форму и приехать на соревнования. Поездка требовала финансовых затрат. Игорь Евтушенко собирал деньги при помощи социальных сетей. Необходимую сумму благодаря неравнодушным украинцам мужчина накопил быстро ‒ за двое суток.

Читайте такжеГимназиада зимой и мировой чемпионат по футболу: Зеленский объявил о двух крупных турнирах в Украине

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний украинец Максим Крипак установил рекорд на Паралимпиаде в Токио, став самым титулованным украинским спортсменом за всю историю Паралимпиад.

Также сообщалось, что олимпийский чемпион Олег Верняев прокомментировал скандал, который разгорелся после его неоднозначного интервью, в котором он не исключил вариант смены гражданства.

viber
новости Херсона новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Деньги на поездку собирали все": дворник из Херсона в ОАЭ стал чемпионом мира по джиу-джитсу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 13 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 13 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Арктический мороз и снег: украинцев предупредили об аномалии и назвали срокиАрктический мороз и снег: украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки Гороскоп на сегодня 12 ноября 2021: Ракам – судьбоносная встреча, Весам – риск финансовых потерьГороскоп на сегодня 12 ноября 2021: Ракам – судьбоносная встреча, Весам – риск финансовых потерь Украина закипает, и есть от чегоУкраина закипает, и есть от чего Поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войнеПоляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войне
18:36

Зеленский внес исправления в ранее введенные санкции СНБО

18:33

ВСК Рады назвала главную причину Иловайской трагедии

18:31

Стало известно, когда киевские школьники вернутся за партыВидео

18:25

Партию "Слуга народа" возглавила Елена Шуляк: что о ней известно

18:19

Военная мощь России как способ самоубийствамнение

Реклама
18:11

"Деньги на поездку собирали все": дворник из Херсона в ОАЭ стал чемпионом мира по джиу-джитсу

17:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

17:52

В Украине снова расширили "красную" зонуВидео

17:48

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

17:42

"Алла или Кристина?": Пугачева удивила поклонников цветущим видом в черном мини

17:37

Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы

17:36

Новая почта запускает необычную услугу и регистрирует новый брендВидео

17:34

Увольнение непривитых от COVID-19 работников в Украине является незаконным - адвокатВидео

17:33

Как связан отказ от соли и сердечно-сосудистые заболевания - ответ медиков

17:32

В Донецкой области дети продали игрушку и сбежали от отчима-тиранаВидео

17:11

Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"Видео

17:01

"Валюха" из Сватов Татьяна Кравченко рассказала, как Ивана Будько соблазняла

16:56

Метеорологи прогнозируют в Украине аномальную зимуВидео

16:51

В украинском городе с 150-тью тысячами жителей за сутки не зафиксировали ни одного случая COVID-19Видео

16:50

Три области могут выйти из "красной зоны": кто эти счастливчикиВидео

Реклама
16:42

Кофе станет роскошью: в Украине ожидают резкое подорожания напиткаВидео

16:38

Выход из "красной зоны": Шмыгаль назвал области, где могут отменить локдаунВидео

16:31

Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по "вагнеровцам", не при чем и Порошенко - ВСКВидео

16:13

Заброс десанта и захват админзданий: РФ тайно отрабатывает удар по Украине – СМИВидео

16:07

Если между Западом и РФ разразится война, Москва может отрезать страны Балтии от НАТО – генерал СШАВидео

15:56

Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетятВидео

15:54

УЗ обновляется в рамках программы Зеленского: в 2022 году компания построит 50 вагонов-зерновозов

15:46

"Вставай, Донбасс": львовский студент постит советские флаги и называет националистов "животными"Видео

15:38

В Украине нет подтвержденных случаев смерти из-за вакцинации от коронавируса – МинздравВидео

15:28

Известному рок-музыканту выстрелили в лицо в Москве

15:28

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября: неблагоприятные дни для свадьбы или удача в любвиВидео

15:23

От ПЦР-теста до выздоровления: врач раскрыл алгоритм действий при коронавирусе

15:12

В Украине вскоре подорожает хлеб, а его качество ухудшитсяВидео

14:58

Тарифы взвинтят: украинцев заставят раскошелиться за услуги интернет-провайдеровВидео

14:50

Атака мигрантов на границы Украины и вторжение России: в НАТО предупредили Киев об опасном сценарииВидео

14:44

В Украине накануне новогодних праздников взлетят цены на самый популярный фруктВидео

14:41

При каких условиях в Украине забирают субсидию: чиновники дали ответ

14:34

Вкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

14:31

Денис Казанский. Вранье Путина, которому уже никто не веритВидеоблоги

14:27

Связали и заклеили рот: на Полтавщине воспитатели издевались над ребенком в детсаду

Реклама
14:25

Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"

14:20

Отцом будущего ребенка 11-летней девочки на Закарпатье оказался 46-летний мужчина

14:13

"Брависсимо": украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол России в матче с ХорватиейВидео

14:07

Врач рассказал, можно ли укрепить иммунитет сном и питанием

14:07

Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра

13:59

Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в домеВидео

13:54

Кремль планирует расширить агрессию: генерал США объяснил, как дать отпор РФВидео

13:47

На границе Польши и Беларуси слышна стрельба: Варшава заявила о провокациях МинскаВидео

13:28

"С днем рождения, кума" в прозе и своими словами, прикольные картинки к празднику

13:18

На Западе спецслужбы предупредили о "высокой вероятности" вторжения РФ в Украину - Financial TimesВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять