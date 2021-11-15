"Деньги на поездку собирали все": дворник из Херсона в ОАЭ стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Игорь Евтушенко / Facebook

49-летний школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по боевому искусству джиу-джитсу. Первенство проходило в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил в Facebook сам спортсмен.

Евтушенко в категории "Мастер 4" (до 69 килограмм). В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Сам херсонец говорит, что занялся спортом в 42 года, когда понял, что хочет привести свое тело в порядок. В молодости он работал водолазом-спасателем. Потом Евтушенко увлекся боевыми единоборствами и организовал занятия для всех желающих в Херсоне. Хобби переросло в дело всей жизни: Игорь выступал на чемпионате Европы и также одержал победу.

Подать заявку на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу мог каждый желающий: было достаточно лишь заполнить форму и приехать на соревнования. Поездка требовала финансовых затрат. Игорь Евтушенко собирал деньги при помощи социальных сетей. Необходимую сумму благодаря неравнодушным украинцам мужчина накопил быстро ‒ за двое суток.

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Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний украинец Максим Крипак установил рекорд на Паралимпиаде в Токио, став самым титулованным украинским спортсменом за всю историю Паралимпиад.

Также сообщалось, что олимпийский чемпион Олег Верняев прокомментировал скандал, который разгорелся после его неоднозначного интервью, в котором он не исключил вариант смены гражданства.