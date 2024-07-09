"Хорошая русская" Латынина предложила обстреливать Украину ночью - меньше жертв

При этом российская журналистка пытается оправдать удар РФ по Охматдету.

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Латынина цинично пожелала, чтобы РФ била по Украине ночью / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Российские оккупанты били по Киеву ракетами 8 июля. Они забрали жизнь у десятков людей, почти две сотни - пострадавшие. Но "хорошая русская" журналистка Юлия Латынина выдала циничное заявление.

Она предлагает России бить по Украине ракетами ночью, чтобы "уменьшить количество жертв". При этом она пытается убедить, что, возможно, российские ракеты летели не в Охматдет, а якобы на завод "Артем".

"Существует общепринятый международный способ уменьшения риска для гражданского населения при подобных ракетных обстрелах: стрелять ночью. Путин стрелял днем. Вне зависимости от того, нарочно или не нарочно попали по больнице, или не долетели до "Артема", стрельбу днем на случайность не спишешь", - выдала Латынина. видео дня

Кроме того она пытается все списать на то, что Путин разозлился на Зеленского, который отказался от "мирных" предложений Орбана и Трампа.

"Атака последовала после отказа Зеленского от предложения Орбана/Трампа. Такой толстый намек", - написала российская журналистка.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля - последние новости по теме

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ. Он отметил, что количество погибших возросло до 38, ранены - 190 человек.

Недавно стало известно об именах пилотов, которые ударили по детям в Охматдете. Отмечается, что аналитики интернет-сообщества Molfar идентифицировали пилотов МИГ, военных из воинской части 06987 аэродрома базирования "Энгельс" и воинской части 33310 из "Шайковки".

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