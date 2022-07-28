"Хорошо они стреляют!": Гиркин восхищен работой украинской артиллерии

Террорист признал превосходство ВСУ над оккупантами.
Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) внезапно расхвалил работу украинских артиллеристов.
По его словам, они превосходят российских оккупантов по всем параметрам.
"Противник стреляет точнее - это признают все. У них есть всё. Если кто-то думает, что украинская артиллерия плохо стреляет, или ее нету - ее много! На всех участках фронта хорошо они стреляют не только по площадям. Они хорошо стреляют из минометов, попадают из пушек", - восхитился нашими артиллеристами террорист.
Также Гиркин добавил, что вооружение ВСУ лучше, чем российское.
Читайте также"Мы можем потерпеть поражение": Гиркин заговорил о вторжении Украины в Россию"Точно лучше. Сейчас все это говорят", - заявил Гиркин.
Напомним, ранее Гиркин пожаловался на неудачную стратегию российских оккупантов и рассказал, на какое направление РФ решила бросить все силы.
По его словам, наступление российской оккупационной армии идет по всему Донецкому фронту - от Авдеевки до Марьинки.
Также он опасается последствий удара Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту в Херсоне. По его словам, это один из первых шагов ВСУ для продвижения в сторону временно оккупированного Херсона.
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