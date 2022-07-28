"Хорошо они стреляют!": Гиркин восхищен работой украинской артиллерии

Гиркин / скриншот, ВСУ

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) внезапно расхвалил работу украинских артиллеристов.

По его словам, они превосходят российских оккупантов по всем параметрам.

"Противник стреляет точнее - это признают все. У них есть всё. Если кто-то думает, что украинская артиллерия плохо стреляет, или ее нету - ее много! На всех участках фронта хорошо они стреляют не только по площадям. Они хорошо стреляют из минометов, попадают из пушек", - восхитился нашими артиллеристами террорист.

Также Гиркин добавил, что вооружение ВСУ лучше, чем российское.

Читайте также"Мы можем потерпеть поражение": Гиркин заговорил о вторжении Украины в Россию"Точно лучше. Сейчас все это говорят", - заявил Гиркин.

Напомним, ранее Гиркин пожаловался на неудачную стратегию российских оккупантов и рассказал, на какое направление РФ решила бросить все силы.

По его словам, наступление российской оккупационной армии идет по всему Донецкому фронту - от Авдеевки до Марьинки.

Также он опасается последствий удара Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту в Херсоне. По его словам, это один из первых шагов ВСУ для продвижения в сторону временно оккупированного Херсона.

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