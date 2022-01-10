Хуже только в Молдове: сколько нужно поработать украинцам, чтобы оплатить ПЦР-тест на COVID-19

Отрабатывать ПЦР-тест в Украине придется почти 12 часов / Фото Reuters

В условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, тест на СOVID-19 является необходимым условием нормальной жизни без ограничений, особенно если человек невакцинирован.

Среднестатистическому украинцу придется отработать полтора рабочих дня, чтобы оплатить для себя ПЦР-тест. Хуже ситуация только в Молдове, пишет Obozrevatel.

Сколько стоят ПЦР-тесты в разных странах Европы

Украинцу и поляку нужно примерно одинаковое количество времени, чтобы заработать на ПЦР-тест. Несмотря на более высокие зарплаты в Польше, в Украине такие тесты стоят в три раза дешевле. Тест на антиген в Польше стоит менее 5 часов работы.

В Польше цена ПЦР-теста составляет в пересчете со злотых на гривни 2 370 грн при средней зарплате примерно в 40 тысяч грн. Тест на антиген обойдется в 880 грн. Однако у поляков есть возможность не платить, если есть назначение на тест от врача или симптомы коронавируса.

В Италиитест на коронавирус в переводе на наши деньги стоит 1 551 грн. Чтобы сделать тест в срочном порядке в течение суток, то заплатить придется в два раза дороже. За перевод справки на английский язык придется доплатить еще 310 грн.

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Итальянец может заработать на ПЦР-тест за 7 рабочих часов - в среднем граждане страны зарабатывают за час 218 грн. Отрабатывать тест на антиген придется около 5 часов – он стоит 1 085 грн.

В Германии ПЦР-тест стоит 1 519 грн, а экспресс-тест на антиген можно сделать бесплатно. За час немец в среднем зарабатывает 411 грн и чтобы оплатить тест, ему придется поработать менее 4 часов.

Во Франции люди со средней зарплатой могут заработать на ПЦР-тест менее, чем за 4 часа. Узнать результат в тот же день можно, доплатив 200 грн.

В Молдове, которая считается одной из самых бедных стран Европы, граждане зарабатывают в среднем 68 грн в час. И чтобы оплатить ПЦР-тест, уйдет около 15 рабочих часов, а тест на антиген нужно отрабатывать около 8 часов.

В Украине же за ПЦР-тест придется отдать около 780 грн, а за экспресс-тест – 300 грн. Учитывая размер средней зарплаты, отрабатывать ПЦР придется почти 12 часов, а тест на антиген менее 5 часов.

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Как сообщал Главред, по данным украинского Минздрава, с 30 декабря вся Украина находится в желтой зоне карантина.

Что запрещено в "желтой" зоне карантина

Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и сотрудников;

Работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

Проведение массовых мероприятий;

Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

Работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

Работа спортзалов, бассейнов;

Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

Межобластные и международные перевозки.

Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей есть один из документов:

"желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

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