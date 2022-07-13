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"Идеальный мужчина"-потрошитель: что известно о жестоком убийце, расчленившем свою девушку

13 июля 2022, 21:04

Петр Бигун был актером, успешным юристом, а также кандидатом в народные депутаты.

Петр Бигун
Петр Бигун - главный подозреваемый в ужасном убийстве собственной девушки / Скриншот

Успешный адвокат, актер, коуч по личностному росту, мотивационный спикер и даже кандидат в народные депутаты - это все относится к одному человеку - Петру Бигуне. Именно он является единственным подозреваемым в жестоком убийстве своей девушки Ольге Давиденко, которую задушили и расчленили.

По данным движения Честно, Бигун родился 1985 года в городе Дудинка Красноярского края в России. Позже он переехал в Киев, где работал в столичной прокуратуре на должности следователя по особо важным делам.

Он являлся руководителем адвокатского бюро "Бигун Бенджамин", охранного предприятия "Хорт", "Сарго Винч" и "Таргет менеджмент".

Петр Бигун
Петр Бигун - главный подозреваемый в ужасном убийстве собственной девушки / Facebook: Петр Бигун

Попытки уйти в политику

В 2019 году Бигун пытался попасть в Верховную Раду как самовыдвиженец по 222-му киевскому округу, однако у него не получилось.

В 2020 году он пытался стать депутатом Киевского горсовета от партии "Правый сектор". Однако партия не преодолела проходной барьер и ему снова не удалось стать политиком.

Петр Бигун
Петр Бигун - главный подозреваемый в ужасном убийстве собственной девушки / Facebook: Петр Бигун

Бигун участвовал в телешоу

В 2019 году он стал участником шок "Одруження наосліп", где громко заявил, что он "идеальный мужчина" и ищет себе "идеальную женщину".

"Думаю, я идеальный мужчина. Я владелец юридической компании. Наша команда занимается гражданскими, уголовными делами, хозяйственными семейными... Люблю заниматься саморазвитием", - говорил о себе Бигун.

Махинации с участием Бигуна

По данным "Наші гроші", в 2017 году Бигун смог стать новым формальным владельцем ТРЦ Victoria Gardens во Львове. И что интересно, сделать это он смог после рейдерской атаки. Однако позже суд наломал планы адвоката и остановил рейдерство.

В том же году он получил шикарный подарок - квартиру в Киеве. Якобы эту недвижимость он взял в долг 1,85 млн грн от генерал-майора СБУ времен Януковича.

До этого он уже получал столичную квартиру в подарок площадью 86 кв. м. Позже он оформил ипотеку и сразу же получил в долг 1,85 млн грн от Дмитрия Билоуса. Эти деньги он должен был вернуть до ноября 2018 года.

Петр Бигун
Петр Бигун - главный подозреваемый в ужасном убийстве собственной девушки / Facebook: Петр Бигун

Пьяный Бигун попал в аварию

В 2016 году Бигун купил автомобиль Mercedes-Benz S500L 2005 года выпуска. Уже в декабре того же года он сел пьяным за руль и попал в аварию. Суд признал адвоката виновным, но позже закрыл дело из-за того, что якобы закончился срок наложения административного взыскания.

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Жестокое убийство на Киевщине

Напомним, Ольга Давиденко вернулась из Польши и начала жить с Петром Бигуном. Она рассказывала своим подругам, о том, что нашла любимого человека и хочет устроить с ним личную жизнь.

В мае девушка перестала выходить на связь, а уже в июне на берегу водоема в селе Новые Безрадичи местные нашли чемодан с отрезанными женскими конечностями и фрагментами позвоночника. Правоохранителям чудом удалось выяснить, кем была убитая - подруга девушки узнала ее по брендовым вещам.

Позже стало известно, что Бигун задушил Ольгу во время ссоры и решил скрыть преступление. Он расчленил тело и вывозил органы на разные свалки. В его холодильнике нашли замороженные язык, матку, почку и сердце девушки.

Бигуну грозит до 15 лет за решеткой.

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