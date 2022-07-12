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Язык и сердце заморозил: адвокат и жених из ток-шоу убил и расчленил любимую на Киевщине

12 июля 2022, 15:09

Мужчина задушил свою возлюбленную и пытался скрыть преступление. Он расчленил тело - органы лежали в его холодильнике.

убил и расчленил любимую
В Киевской области успешный юрист убил и расчленил свою возлюбленную / Полиция Киевской области

В Киевской области правоохранители задержали жестокого жениха-потрошителя. Он во время ссоры убил свою возлюбленную, расчленил ее и время от времени выбрасывал органы и останки в разных местах. Погибшую чудом опознала знакомая по брендовым вещам. Об этом сообщает полиция Киевской области.

В начале июня на берегу водоема в селе Новые Безрадичи местные нашли чемодан с отрезанными женскими конечностями и фрагментами позвоночника. Все это было тщательно замотано в женскую одежду.

Правоохранители чудом выяснили, кем была убита. 39-летняя уроженка Краматорска весной приехала из Польши на Киевщину и поселилась в частном доме своего нового знакомого. Подругам женщина призналась, что якобы встретила любимого человека с которым планирует устроить личную жизнь.

"Чтобы установить личность погибшей, полицейские составили условный портрет убитой, дали детальное описание найденных в чемодане женских вещей и распространили данную информацию через средства массовой информации. Через некоторое время в полицию обратилась барышня и сообщила, что именно ее подруга имела похожие вещи и в конце мая перестала выходить на связь", - сказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

  • Жестокое убийство на Киевщине
    Жестокое убийство на Киевщине Полиция Киевской области
  • Жестокое убийство на Киевщине
    Жестокое убийство на Киевщине Полиция Киевской области
  • Жестокое убийство на Киевщине
    Жестокое убийство на Киевщине Полиция Киевской области
  • Жестокое убийство на Киевщине
    Жестокое убийство на Киевщине Полиция Киевской области
  • Жестокое убийство на Киевщине
    Жестокое убийство на Киевщине Полиция Киевской области
  • Жестокое убийство на Киевщине
    Жестокое убийство на Киевщине Полиция Киевской области

Оказалось, что женщина жила с 36-летним успешным юристом и участником ток-шоу о женитьбе. После исчезновения женщины мужчина несколько дней подряд выносил из дома подозрительные вещи и выбрасывал их в разных местах. Злоумышленник действовал как по методичке, пытаясь избежать камер видеонаблюдения.

Правоохранители установили, что именно этот мужчина убил женщину. Во время обысков в его доме обнаружили органы погибшей. Злоумышленник выровнял язык, почку, матку и сердце женщины, а затем заморозил. Все время органы лежали у него в холодильнике.

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"Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по помойкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую чудом опознали по брендовому платью. Это жуткая история смертельного любви, цинизма, отчаянной попытки скрыть следы преступления и профессиональной работы полицейских Киевщины", - добавил Андрей Небытов.

Мужчина пояснил, что задушил возлюбленную в результате конфликта, а затем пытался скрыть следы преступления.

Злоумышленника задержали. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Напомним, в Тернопольской области мужчина зверски убил свою жену и расчленил ее. Злоумышленника приговорили к пожизненному заключению. Как оказалось, женщина вышла замуж за мужчину, который в прошлом убил их общую годовалого ребенка. Впоследствии она простила преступника.

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