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"Идиотизм года": Аксенов в Керчи прокатился на лодке, пока люди добирались до больницы вплавь

17 июня 2021, 12:43
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После того, как видео спровоцировало резонанс в сети, в МЧС России тут же заявили, что это не их сотрудники, а гражданские.

Аксенов в Керчи прокатился на лодке, пока люди добирались до больницы вплавь
Аксенов в Керчи прокатился на лодке, пока люди добирались до больницы вплавь / Скриншот с видео

Керчь затопило после сильных ливней. Чтобы оценить масштабы наводнения, в город прибыл главарь крымских оккупантов Сергей Аксенов.

Инспектировать город Аксенов отправился на лодке. При этом на видео, что снято во время поездки, в кадр попали люди, которые плывут за лодкой Аксенова кролем, одетые в водолазные костюмы.

Изначально сообщалось, что это трое МЧСников, которые таким образом добирались до затопленной больницы Керчи. Как признал советник Аксенова, "воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти".

После того, как видео спровоцировало резонанс в сети, в МЧС России тут же заявили, что это не их сотрудники, а гражданские.

"Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова", — заверили в пресс-службе управления МЧС по Крыму.

В комментариях под видео люди пишут:

  • "Идиотизм года" - есть у нас такая премия? А "Самому отмороженному чиновнику"?
  • На РБК писали, что пловцы из спасательного отряда. Зам Аксёнова сказал, что они плыли по "своим делам", хотя на видео вдно, что эти олени плывут за лодкой. От чего ситуация не стала менее идиотской!
  • У меня вопрос? Если охрана не в состоянии исполнять свою роботу плывя позади лодки, то нафиг они там нужны? Или это игра в Хозяина и Холопов?
  • Надменное издевательство над людьми, это шиздец...

Напомним, погода в Украине до конца текущей недели будет дождливой. Грозы, иногда даже с градом, накроют Украину. Ситуация изменится только к ближе к выходным, и в страну вернется солнечная погода. Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло объяснил, что все дело в циклоне, который формируется над Крымом и Черным морем.

Керчь МЧС России Сергей Аксенов новости Крыма
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