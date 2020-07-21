В Раде убрали последнюю помеху для легализации игорного бизнеса / УНИАН

Депутаты украинского парламента IX созыва разблокировали подписание недавно принятого законопроекта, который легализует в Украине игорный бизнес.

Согласно информации на сайте Рады, всего нардепы подали три постановления об отмене закона об игорном бизнесе.

Соответственно, по законам Украины, законопроект не мог подписать ни спикер парламента Дмитрий Разумков, ни президент Украины Владимир Зеленский. Ни одно постановление депутаты не поддержали.

Как сообщают социологи из группы Рейтинг, не поддерживают легализацию игорного бизнеса около 60% опрошенных украинцев, а поддерживают ‒ 26%.

Читайте такжеПриватизация отеля Днепр: новые владельцы связаны с игорным бизнесом

Напомним, ранее, 14 июля 2020 года, депутаты Верховной Рады легализовали игорный бизнес в Украине. "За" документ проголосовали 248 народных избранников.

Законопроект охватывает сферу деятельности обычных казино и интернет-казино, занятие букмекерской деятельностью (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и игру в покер в интернете.