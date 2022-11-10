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"Их бьют наши, их просто убивают": жены россиян выдвинулись за мужьями в Украину

10 ноября 2022, 09:20

Родственники мобилизированных россиян хотят забрать их домой. Они возмущены отношением командования к солдатам.

Жены мобилизированных россиян
Жены россиян выдвинулись за мужьями в Украину / скриншот с видео

Родственники мобилизованных россиян из Воронежа отправились в Старобельск Луганской области. Они хотят вернуть их домой.

Россиянка сообщила, что ее мужа после двух недель подготовки перебросили на передовую под Сватово. Когда "мобики" попали под огонь, они "решили уходить подальше от линии фронта", пишет Дождь.

Всего около 70 родственников мобилизованных из Курской области отправились в Старобельск Луганской области за своими близкими. Ранее они приехали в Валуйки требовать возвращения мужей с линии фронта.

Одна из женщин, Виктория, рассказала, что отступивших мобилизованных командование метило краской.

"В первый день, когда их отправили в Луганск — он сказал, что первую роту отправили вперед, вернулись оттуда всего семь ребят, после чего ротный нарисовал им кресты зеленой краской, связал им руки и начал их бить. Потом он забрал этих семь ребят и больше их никто не видел… Их не бьют украинцы, их бьют наши, их просто убивают. Их привезли просто как игрушки", — пересказывает Виктория слова мужа.

"Мы будем туда продвигаться потихоньку, сегодня у нас очень плохая погода, мы уже все промерзли, туман, но мы будем продвигаться, мы не сдадимся", – заявила жена другого оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные ликвидировали высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова. Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины. Где и был убит.

До того на войне в Украине ВСУ был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.

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Автор: Сергей Кущ
мобилизация война в Украине
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