УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Провал Путина: у оккупантов проблемы на фронте, в РФ продолжают скрытую мобилизацию

5 ноября 2022, 10:35

Владимир Путин создает условия для продолжения скрытой мобилизации в РФ из-за проблем оккупантов на фронте.

Владимир Путин, мобилизация в РФ
У Владимира Путина провал с мобилизацией / Фото УНИАН, Telegram

Россия имеет трудности в подготовке новомобилизованных и осенних призывников срочной службы. Такими данными располагают специалисты британской военной разведки.

"Россия предположительно с трудом обеспечивает военную подготовку ее мобилизационных ресурсов и ежегодного осеннего армейского призыва", — говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В частности, российские вооруженные силы были уже перегружены в обеспечении подготовки для около 300 тыс. военных, которых необходимо было призвать в рамках частичной мобилизации.

"Эти проблемы усложнятся дополнительным регулярным осенним призывом, объявленным 30 сентября и начатым 1 ноября 2022 года, в рамках которого обычно ожидается призвать дополнительных 120 тыс. личного состава", — говорится в сообщении.

При этом, новомобилизованные вероятно имеют минимальную подготовку или вообще не проходили ее.

В разведке отмечают, что опытные офицеры и инструкторы были отправлены на войну в Украину и некоторые наверняка были убиты во время боевых действий.

"Российские силы проводят подготовку в Беларуси из-за недостатка инструкторского персонала, боеприпасов и объектов в России. Расстановка сил с недостаточной подготовкой или вообще без нее не обеспечивает достаточных наступательных боевых возможностей", — говорится в сообщении.

Провал Путина: у оккупантов проблемы на фронте, в РФ продолжают скрытую мобилизацию
/ @DefenceHQ

Неподготовленных "мобиков" бросают в "мясорубку"

О проблемах РФ с мобилизацией также идет речь в сообщении американского Института изучения войны.

Эксперты пишут, что Владимир Путин, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, что свидетельствует о том, что частичная мобилизация не создала достаточных сил для достижения его максимальных целей в Украине, несмотря на его заявления об обратном.

Отмечается, что российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный личный состав для восстановления Донецкой наступательной операции, но, скорее всего, не смогут достичь оперативно значимых успехов.

По данным ISW, российские войска преждевременно задействовали недостаточную концентрацию мобилизованного персонала в наступательных операциях под Бахмутом и Угледаром Донецкой области 3 ноября.

Эксперты добавили, что увеличение количества личного состава на передовых позициях может позволить российским войскам достичь определенных успехов в Донецкой области, но плохая подготовка, логистика и командование и в дальнейшем будут мешать оккупантам достичь оперативно значимых успехов, которые бы существенно повлияли на ход или исход войны.

Мобилизация в РФ

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Читайте еще:

мобилизация Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:01

Рискуете остаться без техники: как нельзя протирать экраны ноутбуков и телевизоров

10:35

Провал Путина: у оккупантов проблемы на фронте, в РФ продолжают скрытую мобилизациюВидео

10:34

ВСУ освободят правобережье Херсонщины до конца года, по Херсону есть вопросы – ISWВидео

10:09

Прожарка оккупантов на юге: ВСУ "приземлили" два российских вертолета Ка-52 и шесть дронов-камикадзе

09:59

"Приговорил" иностранных защитников Украины к смерти: в Углегорске подстрелили "судью ДНР"Видео

Реклама
09:34

Украину 5 ноября ждут отключения света: Киев и 7 регионов столкнутся с ограничениямиВидео

09:31

"Сними погоны": в Казани мобилизованные взбунтовались против командираВидео

09:27

Годами будет как новая: 3 "золотые" правила, чтобы обувь прослужила дольше

09:16

В Украине ударят морозы до -15 : когда ждать сильного похолоданияВидео

08:40

Как быстро убрать першение в горле: болезнь как рукой сниметВидео

08:33

Фотографировался на фоне танка "на Аляску": в Украине ликвидирован оккупант из Екатеринбурга

08:30

Кружат головы и разбивают сердца: 5 имен, владелицы которых - роковые женщиныВидео

08:25

Харламов эпично унизил Скабееву перед всей Россией

08:20

Прилетать оккупантам будет в ближайшее время весьма интенсивномнение

08:06

Лунное затмение 8 ноября: по кому оно проедется катком, а кому принесет счастье и успехВидео

08:05

Дешевле и качественнее, чем в магазине: как сделать свечи своими руками в домашних условиях

07:53

Украина получит новые системы ПВО и ПРО до конца года - КулебаВидео

07:22

Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области - ISWВидео

07:13

Приметы на 5 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удача потекла рекойВидео

06:20

Путина еще раз поймали на враньемнение

Реклама
05:10

Украину накроют заморозки: синоптики рассказали, кому и где светит ледяной прогноз

04:30

Никаких ловушек не готовят: оккупанты готовятся к побегу из Херсона - экспертВидео

03:50

Бывшая Кличко засветила шикарное декольте

03:20

Почему не нужно выбрасывать кожуру от бананов: 6 способов использования банановой кожуры

02:45

Военный эксперт пояснил, какова главная задача Путина в войне против УкраиныВидео

02:10

Как надолго избавиться от неприятного запаха обуви: спасет копеечное аптечное средство

01:31

"Без трусов пришла": Волочкова стала посмешищем в салоне красоты

01:29

Как США могут повлиять на Иран из-за поставок оружия РФ: эксперт назвал два сценария

01:04

Женский гороскоп на неделю 7-13 ноября: Ракам – важная новость, Весам – расходы, Водолеям – соперницаВидео

00:15

"России придется пойти на уступки": Салливан выдвинул РФ условия для начала переговоров с УкраинойВидео

04 ноября, пятница
23:44

"Мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире": Осадчая мощно написала об украинцах

23:26

"Мы красивые, мы русские": истеричка Киркоров бесится из-за санкций

23:20

Стивен Кинг не приедет в Украину: "Укрзализныця" опровергла фейковую информацию

23:20

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

23:06

На грани: Рианна выгуляла умопомрачительно обтягивающее платье

23:00

"Отправляют тысячи людей в "мясорубку": Зеленский раскрыл ложь Кремля насчет переговоровВидео

22:35

В Украине отключили более тысячи терминалов Starlink из-за проблем с финансированием - CNN

22:32

РФ угрожает Израилю местью в случае поставок оружия Украине - BloombergВидео

22:29

США помогут ВСУ в освобождении Херсона: у Байдена рассказали о подготовке операцииВидео

22:01

Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

Реклама
21:49

Контрнаступление на Запорожье: оккупанты вывели войска из Каменки - ГенштабВидео

21:42

РФ ударила Калибрами: ВСУ сбили три крылатые ракеты оккупантовВидео

21:36

Приходько назвала настоящую причину возвращения Потапа в Украину

21:15

ВСУ "откобзонили" почти два десятка оккупантов на ХерсонщинеВидео

20:46

Советник Байдена неожиданно прибыл в Киев: Салливан обсудил с Зеленским потребности армииВидео

19:48

Её убили из-за одной фразы об Украине: в Скадовске оккупанты публично казнили медсестру - СМИВидео

19:27

"Будут серьезные последствия": страны G7 призвали Путина прекратить ядерную риторикуВидео

19:20

Что будет после смерти Путинамнение

19:00

Перестанут работать: почему деньги категорически нельзя хранить в спальне

18:27

Ядерный удар или авария на атомной станции: астролог предупредила об опасности 8 ноябряВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять