Провал Путина: у оккупантов проблемы на фронте, в РФ продолжают скрытую мобилизацию

У Владимира Путина провал с мобилизацией / Фото УНИАН, Telegram

Россия имеет трудности в подготовке новомобилизованных и осенних призывников срочной службы. Такими данными располагают специалисты британской военной разведки.

"Россия предположительно с трудом обеспечивает военную подготовку ее мобилизационных ресурсов и ежегодного осеннего армейского призыва", — говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В частности, российские вооруженные силы были уже перегружены в обеспечении подготовки для около 300 тыс. военных, которых необходимо было призвать в рамках частичной мобилизации.

"Эти проблемы усложнятся дополнительным регулярным осенним призывом, объявленным 30 сентября и начатым 1 ноября 2022 года, в рамках которого обычно ожидается призвать дополнительных 120 тыс. личного состава", — говорится в сообщении.

При этом, новомобилизованные вероятно имеют минимальную подготовку или вообще не проходили ее.

В разведке отмечают, что опытные офицеры и инструкторы были отправлены на войну в Украину и некоторые наверняка были убиты во время боевых действий.

"Российские силы проводят подготовку в Беларуси из-за недостатка инструкторского персонала, боеприпасов и объектов в России. Расстановка сил с недостаточной подготовкой или вообще без нее не обеспечивает достаточных наступательных боевых возможностей", — говорится в сообщении.

/ @DefenceHQ

Неподготовленных "мобиков" бросают в "мясорубку"

О проблемах РФ с мобилизацией также идет речь в сообщении американского Института изучения войны.

Эксперты пишут, что Владимир Путин, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, что свидетельствует о том, что частичная мобилизация не создала достаточных сил для достижения его максимальных целей в Украине, несмотря на его заявления об обратном.

Отмечается, что российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный личный состав для восстановления Донецкой наступательной операции, но, скорее всего, не смогут достичь оперативно значимых успехов.

По данным ISW, российские войска преждевременно задействовали недостаточную концентрацию мобилизованного персонала в наступательных операциях под Бахмутом и Угледаром Донецкой области 3 ноября.

Эксперты добавили, что увеличение количества личного состава на передовых позициях может позволить российским войскам достичь определенных успехов в Донецкой области, но плохая подготовка, логистика и командование и в дальнейшем будут мешать оккупантам достичь оперативно значимых успехов, которые бы существенно повлияли на ход или исход войны.

Мобилизация в РФ

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Читайте еще: