Иммунолог указал на главное "коварство" коллективного иммунитета при COVID-19 / УНИАН

Естественный и поствакцинальный иммунитет нельзя сравнивать. Это как бронежилет и каска - для защиты лучше иметь и то и другое, рассказал иммунолог Борис Донской. При этом он отметил, что чем больше будет иммунизировано населения, тем быстрее коронавирус станет сезонным заболеванием, как ОРВИ.

"Уже в большинстве стран, массово прививших свое население, на этом этапе это уже сезонная ОРВИ. Многие инфицируются, однако мало людей умирают. То есть приемлемо, как для типичной сезонной ОРВИ", - объяснил иммунолог в эфире на Апостроф TV .

Он также поведал, в чем коварство этого коллективного иммунитета.

"Для многих инфекций коллективный иммунитет защищает и тех, кто сделал прививку, и тех, кто не сделал. Здесь же индивидуальная прививка защищает именно вас. Вы можете быть носителем, поэтому те, кто не сделал прививки, не будут нами защищены, даже если нас будет 90%. Все равно прививка в этом случае защищает индивидуально", - сказала Донской.

Иммунолог подчеркнул, что природный иммунитет и поствакцинальный не стоит сравнивать по силе, потому что это не один вектор.

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"Я бы так объяснил, это как бронежилет и каска – что вам будет полезнее? Смотря, с чем вы столкнетесь. Конечно лучше иметь и бронежилет и каску. Но индивидуально в обоих случаях вы получите определенную защиту. И те, кто болел, и те, кто вакцинировался, к сожалению, могут еще раз переболеть. Но обычно течение болезни будет гораздо легче и смертность будет очень низкая. Лучший вариант – это взять и каску, и бронежилет. После болезни можно сделать хотя бы одну бустерную прививку, и вы будете защищены с обеих сторон. У природной формы защиты есть свои плюсы, но только тогда, когда вы ее сформировали. Это знаете, как вы учили химию, вы ее сколько будете помнить? Смотря, в каком объеме. Так и естественная резистентность — она вас будет защищать, но смотря, какую вы дозу вируса схватите и когда", - подытожил он.

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