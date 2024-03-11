"Иначе эта война не закончится": при каких условиях Украина сможет бить по РФ

Военный эксперт рассказал, когда наше государство сможет наносить удары по территории России с помощью западного оружия.

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При каких условиях Украина сможет бить по РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит право применять самолеты F-16 по территории России. Также в Финляндии разрешили Киеву использовать свое оружие за пределами украинского государства. О том, может ли Запад в целом изменить принципиальную позицию относительно применения своих вооружений по российской территории в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам эксперта, Североатлантический альянс максимально дистанцируется от конфликта в Украине и старается не подходить близко. Всё для того, чтобы блок не втянули в военное противостояние, и все это не привело к мировой войне.

Также Жданов добавил, что само НАТО не передало Украине ни одного патрона, ведь Украина получает вооружения не от НАТО, как организации, а в рамках договоренностей со странами-союзниками, которые входят в Альянс. Следственно, на данный момент Столтенберг "может говорить все, что угодно".

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"Если говорить о Финляндии, посмотрим, какое вооружение она нам передаст. Пока Хельсинки тяжелых вооружений нам не передавали. Даже артиллерии, которой мы могли бы бить по Российской Федерации", - объяснил эксперт.

К тому же, он добавил, что удары по России западным оружием – это очень хорошая идея, к которой Украина придет со временем, а именно тогда, когда оружие иностранного производства, проданное или подаренное Вооруженным силам Украины, будет полностью считаться её штатным вооружением.

"Мы сможем применять его по своему усмотрению, ни у кого ничего не спрашивая. Так должно произойти, иначе эта война никогда не закончится", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Вооружение для Украины

Как сообщал Главред, Украина может получить истребители F-16 не ранее июля этого года и пока лишь шесть машин из 45 обещанных союзниками. 12 украинских пилотов могут подготовить к боевым вылетам на F-16 к лету этого года после десяти месяцев обучения в Дании, Великобритании и США, пишет New York Times.

Также, оппозиционная фракция ХДС/ХСС в Бундестаге планирует внести на рассмотрение проект резолюции о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил первый парламентский секретарь фракции Торстен Фрай в комментарии Rheinische Post.

К тому же, польские офицеры исключают возможность отправки своих войск в Украину. С таким заявлением выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует портал Kresy. "Мы считаем, что гораздо лучше передать технику", - заявил чиновник.

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