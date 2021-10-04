Инфекционист предупредил невакцинированных о проблемах на работе: "От такого проще избавиться"

Рынок труда у нас в значительной мере неофициальный, и довольно часто зарплату выплачивают в конвертах / pixabay

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов во время чата на Главреде рассказал, будут ли невакцинированных украинцев увольнять с работы.

"Косвенным образом это уже происходит в Украине. Рынок труда у нас в значительной мере неофициальный, и довольно часто зарплату выплачивают в конвертах. Соответственно, работодателю проще избавиться от такого работника, чем убеждать его вакцинироваться и иметь проблемы из-за новых постановлений правительства", - отметил эксперт.

Читайте такжеМассовая вакцинация детей в Украине: в Минздраве назвали условияАристов пояснил, что ответственность для бизнеса (кинотеатры, спортзалы, рестораны и т.д.) будет работать следующим образом: если на предприятии 80% сотрудников вакцинированы, оно сможет заполнять все места, если вакцинированных будет меньше, можно заполнять только 50%.

"Поэтому невакцинированных работник для бизнеса представляет угрозу, потому что через него приходится ограничивать поток клиентов и риск штрафа", - отметил эксперт.

В то же время, напоминает инфекционист, согласно украинскому закону нельзя увольнять человека из-за статуса вакцинации. Можно только контролировать допуск к определенным рабочих функций, и то, только с момента появления статуса обязательной вакцинации.

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"Соответственно, работодатель не может отстранять от работы такого работника - он может только перевести его на дистанционную работу или выполнение функций, которые не предусматривают работу по профессии, где вакцинация является обязательной. Обычно это функции коммуникации с большим количеством людей. Но работники все равно в этом плане не слишком защищены, так как предприятие может не иметь возможности выделить ему такие задачи, которые можно выполнять дистанционно, поэтому этого человека могут сократить с привлеченной за уши дисциплинарного проступка. Или если человек не трудоустроен официально, ее могут, ничего ей не объясняя, просто уволить", - подытожил Аристов.

Ранее инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

"Единственное противопоказание − это анафилактический шок или существенные нарушения иммунитета после первой дозы вакцины", − сказал он.

Еще одним вариантом Аристов называет различные аллергические реакции на конкретные компоненты, но под это подпадают "единицы на миллионы людей".