Инфекционист предупредил невакцинированных о проблемах на работе: "От такого проще избавиться"

Эксперт уверяет, что отказавшиеся от прививки украинцы могут остаться без работы.
Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов во время чата на Главреде рассказал, будут ли невакцинированных украинцев увольнять с работы.
"Косвенным образом это уже происходит в Украине. Рынок труда у нас в значительной мере неофициальный, и довольно часто зарплату выплачивают в конвертах. Соответственно, работодателю проще избавиться от такого работника, чем убеждать его вакцинироваться и иметь проблемы из-за новых постановлений правительства", - отметил эксперт.
Читайте такжеМассовая вакцинация детей в Украине: в Минздраве назвали условияАристов пояснил, что ответственность для бизнеса (кинотеатры, спортзалы, рестораны и т.д.) будет работать следующим образом: если на предприятии 80% сотрудников вакцинированы, оно сможет заполнять все места, если вакцинированных будет меньше, можно заполнять только 50%.
"Поэтому невакцинированных работник для бизнеса представляет угрозу, потому что через него приходится ограничивать поток клиентов и риск штрафа", - отметил эксперт.
В то же время, напоминает инфекционист, согласно украинскому закону нельзя увольнять человека из-за статуса вакцинации. Можно только контролировать допуск к определенным рабочих функций, и то, только с момента появления статуса обязательной вакцинации.
"Соответственно, работодатель не может отстранять от работы такого работника - он может только перевести его на дистанционную работу или выполнение функций, которые не предусматривают работу по профессии, где вакцинация является обязательной. Обычно это функции коммуникации с большим количеством людей. Но работники все равно в этом плане не слишком защищены, так как предприятие может не иметь возможности выделить ему такие задачи, которые можно выполнять дистанционно, поэтому этого человека могут сократить с привлеченной за уши дисциплинарного проступка. Или если человек не трудоустроен официально, ее могут, ничего ей не объясняя, просто уволить", - подытожил Аристов.
Ранее инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.
"Единственное противопоказание − это анафилактический шок или существенные нарушения иммунитета после первой дозы вакцины", − сказал он.
Еще одним вариантом Аристов называет различные аллергические реакции на конкретные компоненты, но под это подпадают "единицы на миллионы людей".