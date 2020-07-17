Оставить всю страну без интернета: как СНБО намерен бороться с новыми DDOS-атаками

Интернет в Украине - СНБО предупредил о новых DDOS-атаках / ITC

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщили о DDOS-атаках нового типа, которые используются, чтобы блокировать интернет на больших территориях.

Хакеры теперь блокируют сети провайдеров связи. Пробную атаку они как раз осуществили на днях по всему миру, включая Украину, рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк. Он считает данный инцидент "пробой пера" перед более масштабной акцией, сообщает пресс-служба СНБО.

На данный момент специалисты не располагают средствами скорого противодействия, которые бы позволили сохранить все важные сервисы: то есть атака влечет за собой потерю передачи интернет-телефонии, видеоконтента и других сервисов.

Поэтому так важно использовать сложные пароли, подчеркивают в СНБО.

Ранее в СНБО приняли решение насчет российских сайтов. В СНБО решили, что в Украине не стоит возобновлять работу российских ресурсов.