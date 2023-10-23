Использование ATACMS может стратегически изменить ситуацию на фронтах - эксперт

Если бы у ВСУ была возможность регулярно атаковать позиции оккупантов ракетами ATACMS, то ситуация на фронтах украинско-российской войны изменилась бы стратегически. Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.
"Мы уже видели первые результаты эффективного применения этих ракет, и сейчас вопрос лишь в том, какое количество этих ракет уже было передано, или в какие сроки потенциально может быть передано Украине. Если бы была возможность повторять эти атаки регулярно в течение определенного периода времени, то я уверен, что это оказывало бы влияние на стратегическую ситуацию по всей линии фронта. То есть это позволило бы уничтожение складов противника в глубоком тылу, аэродромов с авиационной техникой, командных пунктов. И все это оказывало бы немедленный положительный эффект для Украины", ‒ сказал он.
Ракеты ATACMS в Украине
17 октября стало известно о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Оказалось, что эти ракеты были доставлены в страну тайно. Этими ракетами ВСУ атаковали российские военные цели.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS. В своем видеообращении он заявил, что ракеты очень точно выполняют работу. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил о начале "новой главы" российско-украинской войны.
Украина получит еще больше ATACMS, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам главы МИД, поставки будут постоянными. Также в Киеве надеются на получение ATACMS с дальностью запуска 300 километров.
Другие новости:
- Активность армии РФ на Авдеевском направлении снизилась
- Армия РФ атаковала Херсон: в городе прогремели мощные взрывы
- "Максимальный ущерб для России": эксперт раскрыл, какие цели могут поражать ракеты ATACMS