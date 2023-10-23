Использование ATACMS может стратегически изменить ситуацию на фронтах - эксперт

Ситуация на фронтах украинско-российской войны изменилась бы стратегически, если бы у ВСУ была возможность регулярно наносить удары по врагам.

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Использование ATACMS может стратегически изменить ситуацию на фронтах - Алексей Мельник / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Если бы у ВСУ была возможность регулярно атаковать позиции оккупантов ракетами ATACMS, то ситуация на фронтах украинско-российской войны изменилась бы стратегически. Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Мы уже видели первые результаты эффективного применения этих ракет, и сейчас вопрос лишь в том, какое количество этих ракет уже было передано, или в какие сроки потенциально может быть передано Украине. Если бы была возможность повторять эти атаки регулярно в течение определенного периода времени, то я уверен, что это оказывало бы влияние на стратегическую ситуацию по всей линии фронта. То есть это позволило бы уничтожение складов противника в глубоком тылу, аэродромов с авиационной техникой, командных пунктов. И все это оказывало бы немедленный положительный эффект для Украины", ‒ сказал он.

Ракеты ATACMS в Украине

17 октября стало известно о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Оказалось, что эти ракеты были доставлены в страну тайно. Этими ракетами ВСУ атаковали российские военные цели.

видео дня

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS. В своем видеообращении он заявил, что ракеты очень точно выполняют работу. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил о начале "новой главы" российско-украинской войны.

Украина получит еще больше ATACMS, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам главы МИД, поставки будут постоянными. Также в Киеве надеются на получение ATACMS с дальностью запуска 300 километров.

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