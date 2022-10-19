"Истерика у товарищей чекистов": Зеленский проехался по Путину из-за указа о "военном положении"

Зеленский, Путин / ОП, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписанный руководителем Кремля Владимиром Путиным указ о "военном положении" на оккупированных территориях Украины указывает на истерику внутри России.

По словам Зеленского, Россия полгода сторонилась даже слова "война" и наказывала за него своих же людей уголовными делами.

Президент заявил, что оккупанты сами принесли войну на нашу землю.

"Под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать, просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России", - добавил президент.

Путин запустил "военное положение" на оккупированных территориях Украины

Глава Кремля Владимир Путин 19 октября объявил, дескать, "военное положение" на захваченных Россией отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. "Режим" заработает с 00:00 20 октября. Причиной "указа" Путин назвал, мол, применение военной силы "против территориальной целостности РФ".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что "указ" Путина о "военном положении" на захваченных территориях Украины ничего не меняет. ВСУ продолжают освобождать свои территории. По его словам, Путин, по сути, "легализовал" грабежи имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что решение Путина о "военном положении" на оккупированных Россией территориях указывает на подготовку к массовой депортации украинцев. Как сказал Данилов, страна-оккупант собралась перевезти украинцев в депрессивные районы России с целью изменения этнического состава захваченной территории. Решение должно быть осуждено на уровне ООН.

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