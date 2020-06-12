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Известного журналиста Павла Казарина обвинили в получении паспорта РФ. Он признался, что это правда

12 июня 2020, 12:48

Ради получения документов телеведущему пришлось даже ездить в Москву.

Павел Казарин
Павел Казарин / facebook.com/kazarin.pavel

Видео-блогер Анатолий Шарий на своем ютуб-канале сообщил, что Павел Казарин, украинский телеведущий, журналист Радио Свобода и автор проекта Крым.Реалии, известный своей патриотической позицией и крайним неприятием аннексии Крыма, имеет российский паспорт.

Такой же документ, согласно утверждениям блогера, получил и отец Казарина.

У телеведущего оказалось два российских паспорта - внутренний, полученный 29 апреля 2014 года в Крыму и заграничный, полученный 8 июля 2014. Как отмечает блогер, для получения одного из паспортов Казарин ездил в Москву.

По словам Шария, свое расследование он опубликовал в качестве "ответки" за обвинения в продвижении российской повестки и нарратива в Украине. При этом Шарий несколько раз предупреждал, что раскроет компромат на Казарина, если тот будет и дальше называть его пророссийским.

Одно из таких предупреждений было опубликовано 25 мая:

"Предлагаю пропагандисту Радио Свобода и многократному лауреату всех премий Павлу Казарину зашить рот и никогда больше всуе не поминать фамилию "Шарий". В противном случае нас ждет еще много интресного из жизни настоящих патриотов, что закончится для них статьей 111 УК Украины и обязательным осуждением"

Спустя две недели Шарий написал, что все же придаст гласности некие факты.

В своем видео Шарий утверждает, что Павел Казарин и его отец Владимир Казарин получили гражданство Российской Федерации в Крыму одними из первых - в апреле 2014-го, а до этого, в марте того же года журналист собственноручно заполнил заявление на выдачу российского паспорта.

Для получения загранпаспорта гражданина РФ Павлу Казарину пришлось в августе 2014 года ехать в Москву.

После публикации расследования сам Казарин признался, что у него действительно есть российский паспорт. По его словам, он хотел признаться в его наличии позже.

"В конце марта 2014-го я получил в Симферополе российский паспорт. Аннексия Крыма уже завершилась. Вторжение на Донбасс еще не началось. Сенцова еще не арестовали, а боинг еще не сбили", - отметил журналист.

По его словам, он давно переехал в Киев и начал процедуру выхода из российского гражданства, которая задержалась из-за эпидемии коронавируса. Также Казарин отметил, что планировал сам все рассказать через полгода, когда РФ официально перестанет считать его своим подданным.

Впрочем, месяцем раньше, месяцем позже – разницы особой нет", - резюмировал журналист.

История получила резонанс в соцсетях.

Павел Казарин Анатолий Шарий Крым аннексия Крыма российское гражданство
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