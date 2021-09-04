УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кабаны-вандалы держат в страхе жителей села на Буковине: как люди борются с незваными гостями

4 сентября 2021, 22:37

Местным охотникам пришлось обращаться по специальную лицензию на отстрел.

На Буковине страдают от опустошительных набегов диких свиней / Скриншот

Жители села Димки, что в Черновицкой области, страдают от опустошительных набегов диких свиней. Те топчут огороды крестьян и объедают кукурузу. Дошло даже до того, что они начали выходить среди бела дня.

Поселковый совет направляет крестьян к охотникам, но те лишь разводят руками, дескать, трогать кабанов – нельзя, крупный штраф. О том, как люди пытаются бороться с незванными гостями, речь идет 4 сентября в сюжете ТСН.

Заметив кабанов-вандалов, которые своими нашествиями делают немалый вред на засаженных кукурузой полях, крестьяне прогоняют их криками и свистом. Но встречаются среди них и непугливые, которые успевают изрядно навредить. Говорят, они идут, как настоящее нашествие.

"Все потоптали, весь город. Здесь может мешок кукурузы разве соберется, потому что они все поломали", – жалуется местная жительница Мария Рошко, которая пытается оправиться после нападения свиней. Ее дом около леса и ночью стадо трижды прошлось кукурузой. В отчаянии женщина обложила город пугалами. Но свиньи оказались не из пугливых.

От встречи с дикими свиньями может пострадать не только кукуруза. Свиноматки с выводком бывают очень агрессивными, могут наброситься и на людей, защищая малышей. Охотники рассказывают, что насчитали уже три десятка свиней, которые терроризируют села Глыбоцкой общины. Предполагают, что кабаны могли появиться со стороны Румынии, с которой граничит эта территория.

Реклама

Сразу охотники ничего не могли сделать – до открытия сезона охоты за убийство дикого кабана штраф составляет 40 000 гривен. Пришлось обращаться по специальную лицензию на отстрел.

"Государственный охотничий фонд предоставил нам лицензию, теперь будем этих свиньей добывать. Будет происходить индивидуальная охота – один охотник и один егерь ", – пояснил председатель Глыбоцкого общества охотников и рыболовов Сергей Круликовский.

Охота начнется с понедельника. К тому времени защищать свои огороды крестьянам придется самостоятельно. Компенсируют ли им убытки, в сельсовете пока не могут сказать.

viber
Буковина свиньи новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кабаны-вандалы держат в страхе жителей села на Буковине: как люди борются с незваными гостями». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Экстремальная магнитная буря в сентябре: кто сильнее всех пострадает от удара в 6 балловЭкстремальная магнитная буря в сентябре: кто сильнее всех пострадает от удара в 6 баллов Гороскоп для Девы на сентябрь-2021: в каких сферах будет фартить, в каких ждать мелких пакостейГороскоп для Девы на сентябрь-2021: в каких сферах будет фартить, в каких ждать мелких пакостей Ошеломительный успех: что сулит Близнецам гороскоп на сентябрь-2021Ошеломительный успех: что сулит Близнецам гороскоп на сентябрь-2021 Как защитить свой мозг от старения: два основных способаКак защитить свой мозг от старения: два основных способа Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" ЗеленскомуЕрмак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому

Последние новости

23:40

Отбор на ЧМ-2022: сборная Украины упускает победу в матче с командой Франции

23:35

Не только удовольствие, но и здоровье: в МОЗ Украины рассказали, почему важно заниматься сексом

22:37

Кабаны-вандалы держат в страхе жителей села на Буковине: как люди борются с незваными гостями Видео

22:19

"Любишь больше, чем жену": кандидат в мэры Харькова от ЕС опозорился диким подхалимажем Порошенко Видео

21:37

Холодное дыхание Арктики: украинцев предупредили о заморозках и резком снижении температуры Видео

Реклама
21:34

Зеленский призвал поддержать украинских футболистов на супер-важном матче с Францией

20:52

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты Фото Видео

20:50

В Украине раскрыли сценарий блокирования Северного потока – 2 Видео

20:48

Подозрительный "митинг" с флагами России: съемки фильма на Троещине испугали киевлян

20:25

Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: обман, измена или удача в делах

19:59

"Павелко вон": фанаты требуют увольнения президента УАФ после откровения Шевченко

19:53

Людей спасали из лифта: в Киеве вспыхнул мощный пожар в бизнес-центре Видео

19:20

Почему таких, как Затулин, обязательно надо показывать на наших телеканалах мнение

19:09

Криминальная драма в Днепре: мужчина ограбил двух девушек, закрылся в квартире и застрелился

18:59

Вступление Украины в НАТО: Кулеба рассказал, что Байден пообещал Зеленскому Видео

18:27

Десятки людей бросают в автозаки: в Симферополе оккупанты массово задерживают крымских татар Видео

17:59

"Звуки из ада": Укрзализныця шокировала пассажиров новыми вакуумными туалетами Видео

17:40

"Кровати выдерживали": украинская спортсменка рассказала о сексе на Олимпиаде в Токио Видео

17:12

Приметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:10

Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец Видео

Реклама
16:57

Украина снялась с "крючка" Минска: в России ответили на заявление Киева Видео

16:26

"Лесю давай": запорожские патрульные оригинально вымогали взятку у нарушителя Видео

16:12

Новая опасность глобального потепления: могут "проснуться" древние смертоносные вирусы

16:00

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встреча Видео

15:58

Кулеба раскрыл детали подготовки визита Байдена в Украину Видео

15:38

Рвало каждые 15 минут: родители заявили, что полсотни детей отравились в столичной гимназии Видео

15:26

Штамм Дельта наступает: эпидемиолог рассказал, когда в Украине ужесточат карантин

15:23

Украинские танки на Красной площади: главком ВСУ рассказал о своей мечте Видео

14:48

В Сеть попали свежие фото "отремонтированного" общежития НАУ в Киеве Фото Видео

14:39

Жуткий пожар в старинном костеле в центре столицы: Монастырский назвал причину Видео

14:02

"Умирал в муках": обнародованы детали гибели 25-летнего украинца в полицейском участке в Польше

13:45

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: огонь уничтожил уникальный орган Фото Видео

13:09

Прятать больше не захотите: как сделать руки красивыми после 40 лет

12:54

Быстро "стареют" органы: ученые обнаружили опасное последствие COVID-19

12:50

На Буковине при странных обстоятельствах погиб 24-летний пограничник: родные говорят об убийстве

11:55

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть

11:44

Киев получит партию Javelin от Вашингтона в этом году - Кулеба Видео

11:18

Украинец Цветов снова отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде Видео

10:40

Названа цена на газ в Украине во время отопительного сезона Видео

10:19

Погода беспощадна: в Украине уже на следующей неделе ударят первые заморозки Видео

Реклама
09:38

Автобус с пассажирами влетел в фуру на Житомирщине и загорелся: водитель погиб, много пострадавших

08:34

Вирусная нагрузка у Дельта-штамма коронавируса в 1000 раз больше - Голубовская Видео

08:20

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 2614 человек, сотни госпитализаций

08:06

Отец вел сына в 1-й класс и узнал о смерти жены: мать троих детей погибла в жутком ДТП в Светловодске Видео

07:45

Из политической целесообразности: когда власть введет локдаун в Украине мнение

07:28

США будут участвовать в переговорах по Донбассу и Крыму: вице-премьер рассказала о новом формате Видео

07:10

"В поисках приключений": Сальма Хайек разделась в честь 55-летия и поразила красотой

07:02

Почему у людей возникает изжога и как от нее избавиться - ответ диетолога

06:30

Спичка в бочке с бензином: почему осенью протесты в Украине неизбежны мнение

05:28

Новая атака РФ: экс-посол США раскрыл два сценария агрессии Кремля против Украины Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять