Кабаны-вандалы держат в страхе жителей села на Буковине: как люди борются с незваными гостями

На Буковине страдают от опустошительных набегов диких свиней / Скриншот

Жители села Димки, что в Черновицкой области, страдают от опустошительных набегов диких свиней. Те топчут огороды крестьян и объедают кукурузу. Дошло даже до того, что они начали выходить среди бела дня.

Поселковый совет направляет крестьян к охотникам, но те лишь разводят руками, дескать, трогать кабанов – нельзя, крупный штраф. О том, как люди пытаются бороться с незванными гостями, речь идет 4 сентября в сюжете ТСН.

Заметив кабанов-вандалов, которые своими нашествиями делают немалый вред на засаженных кукурузой полях, крестьяне прогоняют их криками и свистом. Но встречаются среди них и непугливые, которые успевают изрядно навредить. Говорят, они идут, как настоящее нашествие.

"Все потоптали, весь город. Здесь может мешок кукурузы разве соберется, потому что они все поломали", – жалуется местная жительница Мария Рошко, которая пытается оправиться после нападения свиней. Ее дом около леса и ночью стадо трижды прошлось кукурузой. В отчаянии женщина обложила город пугалами. Но свиньи оказались не из пугливых.

От встречи с дикими свиньями может пострадать не только кукуруза. Свиноматки с выводком бывают очень агрессивными, могут наброситься и на людей, защищая малышей. Охотники рассказывают, что насчитали уже три десятка свиней, которые терроризируют села Глыбоцкой общины. Предполагают, что кабаны могли появиться со стороны Румынии, с которой граничит эта территория.

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Сразу охотники ничего не могли сделать – до открытия сезона охоты за убийство дикого кабана штраф составляет 40 000 гривен. Пришлось обращаться по специальную лицензию на отстрел.

"Государственный охотничий фонд предоставил нам лицензию, теперь будем этих свиньей добывать. Будет происходить индивидуальная охота – один охотник и один егерь ", – пояснил председатель Глыбоцкого общества охотников и рыболовов Сергей Круликовский.

Охота начнется с понедельника. К тому времени защищать свои огороды крестьянам придется самостоятельно. Компенсируют ли им убытки, в сельсовете пока не могут сказать.