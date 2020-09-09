Кабмин изменил правила въезда в Украину - кого не пустят

Кабмин изменил правила въезда в Украину / УНИАН

Кабмин существенно измени правила въезда иностранцев в Украину. В первую очередь, правительство запретило транзитный проезд иностранным гражданам.

Об этом говорится в постановлении правительства № 791, пишет пресс-служба ведомства.

Изменения касаются перечня исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

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Отныне иностранцы, которые имеют родственные связи с украинскими гражданами, могут въехать в Украину, если они являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

Кроме того, правительство детализировало вопрос относительно лиц, направляющихся в Украину на обучение. Теперь в Украину будут пускать только студентов украинских высших заведений образования.

Как писал ранее Главред, в МИД Украины резюмировали, что на данный момент украинские граждане имеют право на въезд в 45 стран. Узнать, куда разрешен въезд украинцам, можно при помощи специальной интерактивной карты.

Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эпидемия коронавирусной инфекции в Украине и в мире продолжается, поэтому украинцам следует временно воздержаться от путешествий и выезжать за границу только в случае необходимости.

Напомним, 30 августа Украина обновила список красной и зеленой эпидемиологических зон по иностранным государствам. Список зеленой зоны пополнили Бельгия, Казахстан и Индия.