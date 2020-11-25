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Кабмин продлил санкции против России: стал известен срок

25 ноября 2020, 14:56

В правительстве приняли новую редакцию постановления о санкциях против России.

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Кабмин продлил санкции против России: стал известен срок / УНИАН

Украинский Кабмин продлил торговые санкции против товаров с происхождением из Российской Федерации еще на год — до 2022 года.

Соответствующий проект постановления, который был разработан Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, приняли на очередном заседании правительства 25 ноября нынешнего года.

Документ вносит поправки в правительственное постановление №1166 от 30 декабря 2015 года, которое предусматривает ограничения на импорт продукции из России и российского производства.

К слову, со 2 января 2016 года для российских товаров действует режим "наибольшего благоприятствования" Всемирной торговой организации, который предусматривает применение высоких ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки. Она применялась ранее на некоторые российские товары (в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ).

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • 24 ноября в Государственном департаменте США объявили о введении санкций против трех российских компаний за нарушение закона о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.
  • ​26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
  • 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.

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