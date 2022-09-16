Кабмин упростил получение пенсий после деоккупации: что изменилось

Кабмин упростил предоставление пенсий / censor.net

Кабмин значительно упростил процедуру подачи заявок на получение пенсий на деоккупированных территориях, сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Для этого Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 26.02.2022 г. № 162 "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения".

Теперь чтобы жители территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении и в деоккупированных населенных пунктах получили пенсии, необходимо в течение трех месяцев после деоккупации подать заявления о выплате пенсии или денежной помощи в орган Пенсионного фонда Украины или органа социальной защиты населения.

Сделать это можно через сельского, поселкового, городского голову, старосту с указанием даты и места подачи заявления, должности, собственного имени и фамилии лица, принявшего заявление.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.



Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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