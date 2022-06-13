Кабмин запретил экспорт угля и газа из Украины/ коллаж фото УНИАН

Решением правительства де-факто оказался запрещен экспорт всех произведенных в Украине объемов газа, угля и мазута. Об этом говорится в постановлении Кабмина №666 от 10 июня.

В самом документе говорится, что экспорт и импорт разрешен, но для этого нужно получать лицензию и также введены квоты. То есть ограничения по объемам, которые можно продавать за границу.

Далее ‒ для мазута, угля и газа в Кабмине установили нулевые квоты. То есть экспорт таких товаров по-факту запрещен.

Чиновники говорят, что решение приняли для того, чтобы в условиях полномасштабной войны против России обеспечить нормальный отопительный сезон в Украине (2022 / 2023).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло для населения могут вырасти втрое, поскольку "Нафтогаз" существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Как говорится в заявлении межотраслевой ассоциации Укртеплокоммунэнерго, согласно ценам, доведенным ГК Нафтогаз Трейдинг к теплоснабжающим предприятиям, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возросла в 3,9 раза.

До того, однако, представители НАК "Нафтогаз Украины" уверяли, что тарифы на газ и тепло не изменятся.

Еще 10 мая 2022 года на заседании Кабинета министров был одобрен проект закона, которым, среди прочего, предусмотрено введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

Позднее в Кабмине заявили, что отопительный сезон пройдет успешно и для этого есть все ресурсы.

"Мощности есть. Договоренности с нашими соседями на Западе мы тоже имеем. Сегодня даем поручение НАК "Нафтогаз", чтобы к началу отопительного сезона в наших газохранилищах было не менее 19 млрд кубических метров голубого топлива", – цитировала премьер-министра Дениса Шмыгаля пресс-служба правительства.

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