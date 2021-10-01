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Качай или плати: Витренко назвал условие отказа Газпрома от транзита через Украину

1 октября 2021, 14:25
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Российская сторона должна оплачивать ранее забронированные транзитные мощности, отметил Юрий Витренко.

газ
В Нафтогазе оценили вероятность прекращения транзита через Украину / УНИАН

Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко напомнил детали соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.

Действующий контракт позволяет российскому газовому монополисту Газпрому прекращать транзит газа через Украину, написал он в своем Facebook.

При этом российская сторона, согласно соглашению, должна оплачивать ранее забронированные транзитные мощности, подчеркнул глава НАК Нафтогаз Украины.

"Газпром прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. Газпром имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати"), - отметил он.

Витренко уверен, что остановка транзита газа в Венгрию - это демонстрация того, что произойдет после запуска газопровода Северный поток — 2.

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Он добавил, что единственным выходом является необходимость допуска к транзиту через Украину третьей стороны.

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Ранее сообщалось о том, что Газпром приостановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.

Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01 октября 202й года по 30 сентября 2022 года) в размере 24,6 миллиона кубических метров в сутки.

Газовый спор Украины и Венгрии: в чем причина

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания этого контракта между Венгрией и Россией.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

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Газпром Нафтогаз Юрий Витренко транзит газа
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