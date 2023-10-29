Кадыровцы ворвались в дом и расстреляли всех: подробности дикого убийства в Волновахе

Кадыровцы убили всю семью - те как раз собрались вместе на семейный праздник.

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Среди погибших есть дети / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Дениса Казанского, скриншот

В оккупированной Волновахе российские захватчики ворвались в дом украинцев и расстреляли всех присуствующих на празднике. Всего убиты 9 человек.

Оккупационные российские "власти" уже заявили о возбуждении "дела". Правда, в своем сообщении коллаборанты умалчивают, что убийцами оказались российские военные. В сводке "правоохранительных органов" только фигурируют обнаруженные на телах погибших "огнестрельные ранения".

Как пишет журналист Денис Казанский, среди расстрелянных оккупантами украинцев оказалась целая семья. Кроме того, среди убитых есть два маленьких ребенка.

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"Местная жительница Наталья Горкун отмечала день рождения. Накануне ее зять Андрей Капканец поругался с кадыровцами, которые пытались отжать его дом. Кадыровцы решили отомстить. Ворвались прямо в разгар семейного застолья и убили всех, кто на нем присутствовал, включая маленьких детей", - сообщает Казанский.

Как писал Главред, оккупантам сильно достается на фронте. Например, не так давно в Бердянске было ликвидировано большое количество вертолетов на территории Бердянского аэропорта.

Участились случаи, когда россияне расстреливают друг друга. Ради поддержки "дисциплины" в армии противник уже год "двухсотит" личный состав на Запорожском направлении.

Давно известно, что противник совершает военные преступления против гражданских на оккупированных территориях - граждан могут расстрелять за любые "проступки". К слову, так случилось с целой группой ромов, продавших российским военным якобы некачественное спиртное.

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