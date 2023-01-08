В Запорожской области россияне расстреляли своих военных

По данным Генштаба, мужчины высказали позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины.

Российские военные / Минобороны РФ

Российские оккупанты хотели сдаться в плен, но их расстреляли свои. Как сообщает Генштаб ВСУ, Россия, чтобы поддерживать дисциплину в армии, начала расстреливать солдат.

В Генштабе рассказали, что для поддержки военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, действующих в Запорожском направлении, противник задействовал подразделения "Росгвардии".

"Стало известно, что в четверг, 5 января, вблизи населенного пункта Чистополья было расстреляно 6 человек", - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, мужчины высказали позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны прогнозировали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы.

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман считает, что вероятность того, что в 2023 году году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика. По его словам, год – это довольно большой срок для такой напряженной войны. Социолог предположил, что за этот год путинская Россия потерпит поражение, после чего мир в Украине станет реальностью.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Враг наращивает давление в Донецкой области и планирует атаку в Запорожской области. Украинская разведка прогнозирует значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине уже в конце весны.

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