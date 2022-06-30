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Как армия Украины била войска РФ на Змеином: опубликованы кадры ударов по позициям врага

30 июня 2022, 15:29

ВСУ в ходе военной операции на Змеином применили, в том числе, и отечественную САУ Богдана.

Змеиный удар ВСУ
Момент удара ВСУ по по вражеским позициям на Змеином / Коллаж Telegram-канал журналиста Романа Бочкала

В социальных сетях появились фото и видео ударов Вооруженных сил Украины по позициям оккупационных войск России на острове Змеином. Украинские бойцы в ходе военной операции применили и самоходную артиллерийскую установку Богдана отечественного производства.

Журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале опубликовал соответствующие кадры. На двух из них показаны выстрелы, на третьем – поражение вражеской цели.

Змеиный
Украинские войска выбивают оккупантов РФ с острова Змеиный / Telegram-канал журналиста Романа Бочкала
Змеиный
Украинские войска выбивают оккупантов РФ с острова Змеиный / Telegram-канал журналиста Романа Бочкала
Змеиный
Кадр удара армии Украины по российским войскам на Змеином / Telegram-канал журналиста Романа Бочкала

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ВСУ выбили войска России с острова Змеиный

В Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов украинской армии по их позициям на оккупированном полуострове.

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона в двух скоростных катерах и, вероятно, покинул остров. Сейчас на Змеином пожар, раздаются взрывы", - рассказали в ОК.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что российские оккупационные войска вышли со Змеиного. Военачальник опубликовал видео ударов по подразделениям РФ на острове.

В Министерстве обороны РФ по-своему трактовали бегство своих войск со Змеиного. Мол, вражескими войсками было принято такое решение в качестве жеста "доброй воли".

Другие новости:

ВСУ Роман Бочкала войска России остров Змеиный
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