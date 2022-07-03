Как Герасимов приезжал в Украину: в минобороны РФ опозорились очередным фейком

В минобороны РФ опозорились очередным фейком / скриншот

В минобороны РФ распространили очередной фейк о том, что начальник Генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов посетил позиции российских оккупантов на территории Украины.

По информации Telegram-канала "Соловьиный помет", в Минобороны РФ показали ролик о визите генерала, однако на самом деле россиянам продемонстрировали фото двухмесячной давности

Согласно метаданным видео, фотографии, использованные для ролика о Герасимове, датированы 5 мая.

В минобороны РФ не уточняли, на каком направлении или участке фронта якобы побывал начальник Генштаба.

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Пропагандисты заявили, что Герасимов "заслушал доклады командующих и других должностных лиц по выполнению задач спецоперации и боевому обеспечению действий российских группировок по разным направлениям".

Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу "проинспектировал" российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович завил, что в России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба. Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность.

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