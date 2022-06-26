Шойгу прибыл в Украину впервые за пять месяцев войны - "инспектирует" армию

Шойгу прибыл с "инспекцией" в Украину / скриншот с видео

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу "проинспектировал" российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.

На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Где проходила инспекция, не уточняется, однако росСМИ высказывают версию, что это оккупированная территория Донбасса.

О том, что Шойгу находится в Украине, заявил международный обозреватель The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

"На пятый месяц войны министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые посещает Украину", - написал он в Twitter.

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В минобороны РФ также заявили, что Шойгу раздал награды – медали "Золотая Звезда" и Ордена мужества российским воякам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач" на войне в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский диктатор Владимир Путин, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу и руководитель русского Генштаба Валерий Герасимов уже не подписывают никакие официальные бумаги, которые так или иначе касаются войны против Украины.

Также мы рассказывали, как бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) резко раскритиковал министра обороны страны-агрессора Сергею Шойгу. Террорист решил высмеять путинского "оленевода", указав на его некомпетентность.

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