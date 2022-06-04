Гиркин стебется над Шойгу: может танковый биатлон устроить и решить вопрос замены ламината на плитку

Гиркин стебется над Шойгу / скрнишот

Бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) резко раскритиковал министра обороны страны-агрессора Сергею Шойгу.

Террорист решил высмеять путинского "оленевода", указав на его некомпетентность.

Экс-лидер террористов "ДНР" комментирует информацию о том, что глава Минобороны РФ определил оккупантам новые задачи по боевым действиям.

"Шойгу определил новые задачи?.. Он может определить только вопрос замены ламината на плитку. Это его компетенция. Еще он может танковый биатлон устроить", – высказался на это Гиркин.

Ранее он резко раскритиковал главу российского МИД Сергея Лаврова.

В одном из последних заявлений Лавров назвал приоритетом "спецоперации освобождение Донбасса", что не сильно понравилось Гиркину. В Соцсетях бывший главарь боевиков "ДНР" увидел в этом плохой знак для России в войне против Украины.

Читайте такжеГиркин паникует: ВСУ заберут Донбасс с Крымом и пойдут выбивать рашистов с КубаниТакже Гиркин разразился обвинениями в сторону России, заявив, что она провалила и второй этап войны.

Гиркин плачется, что боевикам и российским оккупантам на Донбассе теперь не удастся окружить украинских военных, и никакого "донбасского котла" нет и не будет.

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