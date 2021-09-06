"Как на зоне": родная бабушка замученного Андрюши рассказала, как жил мальчик

Дом, где получил травмы мальчик / Обозреватель

В Черкассах в воскресенье, 5 сентября, скончался семилетний Андрюша, которого замученным и без сознания госпитализировали в больницу две недели назад.

Ребенок пробыл в реанимации в состоянии комы из-за тяжелых травм. Он так и не пришел в себя. Медики не смогли его спасти.

Известно, что родителям его отчима – Виктории и Юрию Лясовым – полиция предъявила подозрения в оставлении ребенка в опасности. На данный момент они находятся под стражей.

Журналистам издания OBOZREVATEL удалось поговорить с родной бабушкой мальчика, которая детально рассказала о том, в каких условиях он рос и что на самом деле происходило в течение нескольких лет.

67-летняя Анна Дмитриевна последний раз видела внука еще четыре месяца назад. До этого она около трех лет жила с семьей дочери Анастасии – мамы Андрюши.

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"Я жила с дочкой, ее мужем и Андрюшей в четырехкомнатной квартире в Черкассах. Помогала ухаживать за бабушкой Насти – матерью моего мужа. Она была лежачей", - поделилась женщина.

Однако после смерти свекрови квартира, якобы по согласию других внуков, была передана Анастасии.

Также бабушка рассказала, что биологический отец Андрюши не принимал участия в его жизни и якобы отказался от сына.

"Он сказал моей дочке: делай что хочешь. Работал в сфере торговли. Пил, буянил…", - рассказала родная бабушка погибшего мальчика.

Анастасия вышла замуж за Станислава у них родился и общий ребенок - девочка.

"Настя недолго работала в супермаркете на кондитерке (она повар). Станислав когда-то был риелтором. Но уже давно они с моей дочкой сидят дома. Мне они не особо рассказывали - я так поняла, что какая-то работа по телефону", - добавила бабушка.

Андрюша какое-то время ходил в детский сад. Но по неизвестным причинам примерно в 4,5 года его оттуда забрали.

Отчим относился к мальчику "красиво".

"Они его штудировали, можно так сказать. Заставляли читать и писать, считать. Чуть что не так, сразу наказывали… "Ага, не сделал?" Знаете, как на зоне, но это мои предположения. Из комнаты только и доносились "ой" и "ай". Видела, как ребенка заставили приседать", - вспомнила женщина и добавила, что вмешиваться в "процесс воспитания" другим было запрещено.

"Как-то услышала шум из Андрюшиной комнаты, как будто кого-то бьют. Я туда, а они мне: "Не лезь", - продолжила бабушка.

Также она рассказала, что однажды увидела у внука огромную шишку на голове. Родители сказали, что он бился головой об стену, а сам Андрюша - не признавался.

"Он вообще никогда ничего не рассказывал…Он их боялся. ЕГО (Станислава) боялся", - говорит Анна Дмитриевна.

Кроме того, обязанностью ребенка, по словам женщины, был уход и уборка за собаками.

"Сначала одну принесли в квартиру, потом вторую. Я видела, как утром, перед тем, как пойти в школу, Андрюша убирал в квартире за собаками – там, где они напачкали", - добавила бабушка.

Также Андрюша мыл полы и убирал всю квартиру.

" Я ему: "Привет", он поднялся, чтобы поздороваться, а в этот момент та бабушка (Виктория Лясова. – Ред) пальцем ему на голову давит и говорит: "Давай-давай, быстрее работай!". А я себе думаю: ну разве так можно, она же педагог. Во всяком случае, она мне так говорила", - поделилась Анна Дмитриевна.

Читайте такжеТрагическая история Андрюши из Черкасс: угнетенные горем родители заявили о несчастном случаеВесной этого года у Анастасии ухудшилось здоровье и она попала в больницу. В этому время Станислав якобы установил в квартире видеокамеры.

"Одну поставил на кухне, другую – в моей комнате. Наверное, чтобы увидеть, где именно я надеваю сапоги. Это вообще… Я когда шла на работу, то одевалась и обувалась в своей комнате. Но сапоги предварительно мыла, чтобы чисто было", - рассказала женщина.

Уже четыре месяца бабушка Андрея живет отдельно. Все это время она ни разу не виделась с внуком из-за запрета родителей им общаться. Они считали, что она противоречит их методу воспитания. Более того, Андрюша сам ей как-то сказал, "что если будет разговаривать с ней, его накажут".

При этом, родная бабушка замученного ребенка говорит, что не знала, как помочь внуку. Против нее был сильно настроен зять. А вот то, что на самом деле произошло с мальчиком - боится даже представить.

Напомним, после смерти ни в чем неповинного малыша, на заборе дома бабушки и дедушки неравнодушные горожане клеят плакаты и требуют справедливого расследования и наказания виновных в смерти ребенка.