"Ангел на небе": к дому, где замучили маленького Андрюшу из Черкасс, массово приходят люди

Люди убиты горем / Скриншот

В Черкассах траур из-за смерти маленького Андрюши. Люди начали сносить лампадки, цветы и игрушки к месту, где мальчик получил ужасные травмы, которые стали несовместимыми с его жизнью.

Как ранее писал Главред, Андрюшу госпитализировали в медучреждение в состоянии комы с ужасными травмами из дома неродных бабушки и дедушки. Это произошло 27 августа.

О трагедии заявил экс-депутат областного совета Олег Петренко. Ребенка нашли во дворе дома пожилых людей вблизи Детского парка. Травмы на его теле свидетельствовали о пытках. Также у бедного мальчика были пролежни, которые говорили о том, что он несколько дней лежал без сознания.

Больше 2 недель он боролся за жизнь, но медики не смогли его спасти.

Теперь, после смерти ни в чем неповинного малыша, на заборе дома бабушки и дедушки неравнодушные горожане клеят плакаты и требуют справедливого расследования и наказания виновных в смерти ребенка.

"Маленький Андрей должен был жить и радоваться вместе с другими детьми", "Ангел теперь на небе, а виновные среди нас. Должен быть справедливый суд", - написано на плакатах.

Напомним, 7-летний Андрюша умер в воскресенье, 5 сентября, в Черкасской областной больнице. Он так и не пришел в себя после комы. Его бабушке и дедушке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Отчим мальчика до сих пор утверждает, что он упал с кучи кирпича.