Как работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения

В Украине школьники возвращаются за парты / УНИАН

С понедельника, 25 января, в Украине ввели ограничения "оранжевой" зоны после жестких карантинных ограничений.

Большинство школ возвращают на стационарное обучение учеников младших классов, а для учеников старших классов, студентов вузов предусматривают как стационарное обучение, так и дистанционное, а также смешанное, пишет Радио Свобода.

Обратим внимание, что изменений для детсадов нет — они будут принимать детей. Школьники и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению, однако это зависит от эпидемиологической ситуации в области, отдельном заведении, а также от решения администрации школы или вуза.

В Министерстве образования и науки определили следующий принцип работы школ после 25 января:

для младших школьников (учеников 1−4-х классов) — возвращение к традиционному полноформатному обучению в оффлайн-режиме;

для выпускников (9-е и 11-е классы) - как минимум смешанная форма обучения (комбинация очной и дистанционной форм), поскольку им необходимо готовиться к ВНО и итоговой госаттестации;

для остальных учеников - полноформатное или смешанное обучение.

Кроме того, существует исчерпывающий перечень запретов в образовательных учреждениях с 25 января:

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

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В Украине усиленные карантинные ограничения действовали с 8 по 24 января.

С 25 января по 28 февраля в Украине будут действовать карантин "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.

На территории Украины запрещается: