УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения

25 января 2021, 09:34
Прослушать новость
Остановить

Школьники и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению.

Школа
В Украине школьники возвращаются за парты / УНИАН

С понедельника, 25 января, в Украине ввели ограничения "оранжевой" зоны после жестких карантинных ограничений.

Большинство школ возвращают на стационарное обучение учеников младших классов, а для учеников старших классов, студентов вузов предусматривают как стационарное обучение, так и дистанционное, а также смешанное, пишет Радио Свобода.

Обратим внимание, что изменений для детсадов нет — они будут принимать детей. Школьники и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению, однако это зависит от эпидемиологической ситуации в области, отдельном заведении, а также от решения администрации школы или вуза.

В Министерстве образования и науки определили следующий принцип работы школ после 25 января:

  • для младших школьников (учеников 1−4-х классов) — возвращение к традиционному полноформатному обучению в оффлайн-режиме;
  • для выпускников (9-е и 11-е классы) - как минимум смешанная форма обучения (комбинация очной и дистанционной форм), поскольку им необходимо готовиться к ВНО и итоговой госаттестации;
  • для остальных учеников - полноформатное или смешанное обучение.

Кроме того, существует исчерпывающий перечень запретов в образовательных учреждениях с 25 января:

  • Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
  • Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.
  • Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Читайте такжеШколы Киева могут вновь перейти на дистанционку - названо условие

В Украине усиленные карантинные ограничения действовали с 8 по 24 января.

С 25 января по 28 февраля в Украине будут действовать карантин "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.

На территории Украины запрещается:

  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;
  • проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
  • прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв. м;
  • работа заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов на вынос, при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00.
  • религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более 1 человека на 5 кв. м (на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими).
  • проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м;
  • работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;
  • деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;
  • посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
  • проведение медучреждениями плановых госпитализаций (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента и т.п.);
  • деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м помещения;
  • пребывание в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
  • посещение посторонними лицами учреждений и заведений социальной защиты;
  • проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и др.

карантин в Украине карантин в школах карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Как работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантинаНовый локдаун: названо условие введения жесткого карантина "Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Витренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и БеларусьюВитренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и Беларусью Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожаетСкандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает "Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты"Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты
Следующий материал

Последние новости

10:39
Что ждет украинцев после локдауна: в Минздраве назвали главные изменения
10:36
Очки или контактные линзы: что лучше для здоровья глаз Видео
10:25
Топ модель по-украински: что значит псевдоним Сони Плакидюк
10:20
Как легализация оружия изменит украинское общество мнение
10:08
"43 - по паспорту, 30 - в душе": Зеленский сегодня празднует день рождения
Реклама
10:06
Эксперты раскритиковали предложение Минцифры по трудоустройству IT-специалистов новости компании
09:53
"Бутерброд придется вернуть": Кулеба жестко ответил Навальному по Крыму Видео
09:40
Избиение украинского подростка в Париже: стало известно о состоянии здоровья мальчика Видео
09:34
Как работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения Видео
09:20
После февральской показухи Зеленского тарифы взлетят в 10 раз и выше – Александр Скубченко
09:09
"Убийственный стресс": число жертв пожара в харьковском пансионате возросло Видео
09:04
Уже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболели Видео
08:52
Заказ киллерам на генерала Наумова: в СБУ объяснили мотив Нескоромного Видео
08:49
Подтверждено наукой: 10 мощных способов "разогнать" метаболизм Видео
08:45
Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Видео
08:38
Известный российский актер найден мертвым с порезанными венами – СМИ
08:37
Украине не стоит надеяться на Навального и изменения в политике РФ мнение
08:26
Любительница "русской цивилизации" из киевского вуза сделала замечание Зеленскому и рассказала об увольнении Видео
08:25
Коронавирус в Украине 25 января: поставлено минимальное число диагнозов за 4 месяца Видео
08:07
Депутат от партии Порошенко попал в скандал из-за российских актеров, одобряющих аннексию Крыма Видео
Реклама
07:16
Похудение в новом году: как снова не набрать вес Видео
07:12
Россия возобновила строительство Северного потока-2 Видео
06:57
Обречена на падение: на сколько обвалится гривна в 2021 году мнение
06:56
Карантин в Украине смягчили: что разрешено с 25 января Видео
06:42
"Это фантазии": Степанов прояснил ситуацию с "ковид-паспортами" Видео
06:33
Неподражаемые юбки и платья цвета Bubble Gum входят в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
06:01
Зима не отступает: синоптик дал снежный прогноз до конца недели Видео
05:25
Перекрестный иммунитет от штаммов COVID-19: врач сообщила плохие новости Видео
04:59
"Смута в России": эксперт назвал кандидатов на выход из РФ Видео
04:28
В моду вернулась поразительная стрижка рапсодия в стиле 90-х: фото Фото
04:06
Google выпустила новую версию Chrome под номером 88 с очень полезной функцией
03:21
Высокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врача Видео
02:49
Коронавирус в Украине стал опаснее: врач назвала новые симптомы Видео
02:10
Отказ обслуживать на украинском: когда начнут штрафовать Видео
00:55
Туалет с кафелем и русская мебель: в Германии показали фото квартиры Путина Видео
00:19
День студента: поздравления и картинки прикольные и зачетные
00:03
Локдаун весной: в МОЗ объявили окончательное решение Видео
24 января, воскресенье
23:30
"У нас не бьют дубинками по голове": Кулеба резко высказался о протестах в России Видео
23:00
Голос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания Видео
22:58
На дорогах будет ад: синоптики предупредили о сильной метели Видео
Реклама
22:27
Коронавирус в Украине 24 января: госпитализировали более 2 тысяч человек Видео
22:16
Не только Pfizer и Sinovac: в феврале Украина получит еще одну вакцину Видео
22:10
В моде боевые сапоги и ботинки с микросумкой: с чем носить самую грубую обувь 2021 Фото
21:57
Смерть Кернеса: выяснилось, почему Рада не может назначить дату выборов Видео
21:43
В Польше после прививки от коронавируса внезапно скончался человек Видео
21:24
В Крыму пересох популярный среди туристов водопад
21:00
В Tom Clancy’s The Division пройдет ивент, посвященный миру Resident Evil Видео
20:58
После карантина тарифы в Украине взлетят в 10 раз - эксперт Видео
20:36
В Украине изменили стратегию лечения рака - что нужно знать Видео
20:28
В Украину приедет вакцина Pfizer: в Минздраве назвали сроки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять