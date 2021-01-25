Как работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения

Школьники и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению.
С понедельника, 25 января, в Украине ввели ограничения "оранжевой" зоны после жестких карантинных ограничений.
Большинство школ возвращают на стационарное обучение учеников младших классов, а для учеников старших классов, студентов вузов предусматривают как стационарное обучение, так и дистанционное, а также смешанное, пишет Радио Свобода.
Обратим внимание, что изменений для детсадов нет — они будут принимать детей. Школьники и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению, однако это зависит от эпидемиологической ситуации в области, отдельном заведении, а также от решения администрации школы или вуза.
В Министерстве образования и науки определили следующий принцип работы школ после 25 января:
- для младших школьников (учеников 1−4-х классов) — возвращение к традиционному полноформатному обучению в оффлайн-режиме;
- для выпускников (9-е и 11-е классы) - как минимум смешанная форма обучения (комбинация очной и дистанционной форм), поскольку им необходимо готовиться к ВНО и итоговой госаттестации;
- для остальных учеников - полноформатное или смешанное обучение.
Кроме того, существует исчерпывающий перечень запретов в образовательных учреждениях с 25 января:
- Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
- Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.
- Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.
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В Украине усиленные карантинные ограничения действовали с 8 по 24 января.
С 25 января по 28 февраля в Украине будут действовать карантин "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.
На территории Украины запрещается:
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;
- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв. м;
- работа заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов на вынос, при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00.
- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более 1 человека на 5 кв. м (на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими).
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м;
- работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;
- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;
- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
- проведение медучреждениями плановых госпитализаций (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента и т.п.);
- деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м помещения;
- пребывание в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
- посещение посторонними лицами учреждений и заведений социальной защиты;
- проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и др.