УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как вакцинироваться гражданам с поддельным COVID-сертификатом: алгоритм действий

11 декабря 2021, 01:16
Прослушать новость
Остановить

В Минздраве объяснили, как люди, купившие поддельный документ о вакцинации от коронавируса, могут получить прививку.

false
Граждане с поддельным COVID-сертификатом могут получить прививку / УНИАН

Граждане, имеющие поддельный сертификат о COVID-вакцинации, могут получить прививку от коронавируса. В таком случае им придется признаться в наличии ненастоящего сертификата.

Об этом сказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Сейчас медики вынуждены отказывать таким людям в прививке, ведь данные о том, что они якобы вакцинированы, есть в базе.

В Министерстве здравоохранения сейчас хотят урегулировать эту ситуацию, чтобы люди, которые купили сертификаты о вакцинации, не несли уголовной ответственности.

Виктор Ляшко рассказал об алгоритме, по которому граждане, купившие поддельные сертификаты, смогут вакцинироваться. Прежде всего есть принципиальное условие - они должны признаться в содеянном и содействовать правоохранителям в расследовании.

Реклама

Следовательно, человек должен действовать по следующей схеме:

  • обратиться к семейному врачу или медицинскому работнику в пункте вакцинации,
  • полицейские откроют уголовное производство, в котором покупатель поддельного документа будет фигурантом,
  • позже по ходатайству прокурора через суд с человека снимут статус "участника уголовного производства",
  • способствовать расследованию раскрытия преступления.

"Именно соответствующее постановление суда является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, которое ранее купило документ", – отметил Виктор Ляшко.

Читайте также"Колят людей, как собак на улице": мужчина устроил скандал в центре вакцинации в ПолтавеВ то же время освобождение от уголовной ответственности не касается лиц, которые организовывали или участвовали в продаже поддельных документов, добавил глава Минздрава.

Ляшко также напомнил, что в Верховной Раде на рассмотрении находится проект закона №6084 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок". Его приняли за основу 2 ноября этого года.

Напомним, в Днепропетровской области жителя Кривого Рога приговорили к тюрьме. Он проведет 25 месяцев за решеткой за подделку сертификатов о вакцинации.

Вас также может заинтересовать:

viber
вакцинация от коронавируса ковид сертификат
Сейчас вы просматриваете новость «Как вакцинироваться гражданам с поддельным COVID-сертификатом: алгоритм действий». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеГороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастье Диетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезниДиетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезни Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуСамый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душу Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов Ледяной "шторм" в Украине: синоптики назвали дату опасной погодыЛедяной "шторм" в Украине: синоптики назвали дату опасной погоды
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
01:16

Как вакцинироваться гражданам с поддельным COVID-сертификатом: алгоритм действий

00:51

Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду

00:19

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиВидео

10 декабря, пятница
23:55

Врач указал на опасные симптомы рака у мужчин: на что обратить внимание

23:48

"Это был шок": стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный

Реклама
23:20

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

22:35

Отказ от вступления в НАТО из-за угроз РФ: Зеленский рассказал, пойдет ли Украина на компромиссВидео

22:30

Ахметов опередил Ермака, а Данилов попал в ТОП-5: Фокус назвал самых влиятельных украинцев

22:03

ТОП самых неудачных подарков: что лучше не дарить на Новый годВидео

21:51

Во Львове перед Новым годом начали прятать елки от людейВидео

21:32

Нападение России на Украину и диалог с Путиным: Зеленский сделал заявление об обещании БайденаВидео

21:11

Зеленский дал ответ на петицию о "Большая стройка" за средства налогоплательщиков

21:10

Каменских лишила поклонников сна изгибами в обтягивающем кожаном платье

21:02

Сергей Соседов сделал интимное признание о романе с украинским певцом

20:37

Зеленский назвал условие проведения референдума по вопросу Донбасса и КрымаВидео

20:04

Таисия Повалий показала обновленное лицо после уколов красоты

20:04

В Украине ухудшится погода: где ожидаются дожди и туман

19:56

Россия устроила блокаду на пути Украины в НАТО: Москва разразилась требованием к ЗападуВидео

19:32

Почему Америка пугает Россию "адскими санкциями"мнение

19:22

В РФ пугают Европу конфликтом при вступлении Украины в НАТО: Кулеба рассказал об "аппетитах" ПутинаВидео

Реклама
18:45

Гороскоп на 2022 год для всех знаков: Рыбам можно позавидовать, а Деве – посочувствоватьВидео

18:43

Пенсия – не помеха спорту: бабушки из Одессы залезли на тренажеры и показали, как прокачать мышцыВидео

18:40

ТОП-5 худших художественных фильмов 2021 года

18:26

Насмерть сбил 13-летнюю девочку: виновного в смерти ребенка выпустили по амнистии

17:51

Инициативы по Донбассу, газ для Европы и Северный поток-2: Зеленский провел переговоры с МакрономВидео

17:25

Дома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женойВидео

17:05

Киевлянка нагло "отжала" квартиру умершей соседки

16:58

Флот РФ перекрыл 70% Азовского моря и намерен открыть огонь: ВМС Украины сообщили деталиВидео

16:41

Зимой Россия может зарубить транзит газа через Украину: Макогон объявил о сценарии работы ГТСВидео

16:29

Платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ исполнилось два года: коротко о главном

16:17

Избили и закопали заживо: в Полтавской области мужчины пытали женщину из-за подозрения в краже собаки

16:11

Лепс разводится с женой после долгих лет совместной жизни

16:10

Сало в Украине становится дефицитом: ждать ли нового взлета ценВидео

15:50

Новогоднее волшебство под Киевом в лесном СПА-курорте Grand Admiral Resort & SPA

15:43

Львовские депутаты просят Раду и Зеленского переименовать РоссиюВидео

15:28

Сваты возвращаются: названа официальная дата премьеры финального сезона сериала СватыВидео

15:27

В рамках "Большой стройки" новый вантовый мост в Запорожье подсветят цветами украинского флага

15:19

Новые суммы за тепло и горячую воду: киевлян предупредили об изменении в платежкахВидео

15:10

Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

15:10

Американские военные внезапно проверили системы ПВО Украины: в чем причинаВидео

Реклама
14:40

На Львовщине мужчина зарезал беременную жену и хотел покончить с собой

14:35

Зеленский рассказал о переговорах с Макроном по "Нормандии" и ТКГ: о чем договорилисьВидео

14:28

Ошибочка вышла: Меган Маркл уличили во лжи о ее настоящем возрасте

14:21

Столтенберг откровенно высказался о перспективах Нормандского формата

14:18

В Киеве авто въехало в мусоровоз, пока его владелец дрался с прохожимВидео

14:10

Беларусь – враг №2 Украины после России, а Канада и Литва главные союзники – опросВидео

13:59

Vodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифы

13:53

Вино и кома: медики боролись за жизнь девушки после посиделок в кафе

13:24

Бывший ухажер застрелил украинку: в Польше судят копов, не помешавших убийствуВидео

13:09

Бесплатно теперь нельзя: в Украине магазины начали продавать тонкие пакеты для продуктовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять