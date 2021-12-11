Как вакцинироваться гражданам с поддельным COVID-сертификатом: алгоритм действий

Граждане с поддельным COVID-сертификатом могут получить прививку / УНИАН

Граждане, имеющие поддельный сертификат о COVID-вакцинации, могут получить прививку от коронавируса. В таком случае им придется признаться в наличии ненастоящего сертификата.

Об этом сказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Сейчас медики вынуждены отказывать таким людям в прививке, ведь данные о том, что они якобы вакцинированы, есть в базе.

В Министерстве здравоохранения сейчас хотят урегулировать эту ситуацию, чтобы люди, которые купили сертификаты о вакцинации, не несли уголовной ответственности.

Виктор Ляшко рассказал об алгоритме, по которому граждане, купившие поддельные сертификаты, смогут вакцинироваться. Прежде всего есть принципиальное условие - они должны признаться в содеянном и содействовать правоохранителям в расследовании.

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Следовательно, человек должен действовать по следующей схеме:

обратиться к семейному врачу или медицинскому работнику в пункте вакцинации,

полицейские откроют уголовное производство, в котором покупатель поддельного документа будет фигурантом,

позже по ходатайству прокурора через суд с человека снимут статус "участника уголовного производства",

способствовать расследованию раскрытия преступления.

"Именно соответствующее постановление суда является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, которое ранее купило документ", – отметил Виктор Ляшко.

Читайте также"Колят людей, как собак на улице": мужчина устроил скандал в центре вакцинации в ПолтавеВ то же время освобождение от уголовной ответственности не касается лиц, которые организовывали или участвовали в продаже поддельных документов, добавил глава Минздрава.

Ляшко также напомнил, что в Верховной Раде на рассмотрении находится проект закона №6084 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок". Его приняли за основу 2 ноября этого года.

Напомним, в Днепропетровской области жителя Кривого Рога приговорили к тюрьме. Он проведет 25 месяцев за решеткой за подделку сертификатов о вакцинации.

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