Как вернуть Крым и Донбасс: историк дал важный совет Зеленскому

Владимир Зеленский должен говорить "Нет" / УНИАН

Российский историк Андрей Зубов озвучил важное условие, при котором ныне оккупированные Россией Крым и Донбасс могут вернуться под контроль Украины.

По его словам, из-за коронавируса и огромной экономической рецессии в Европе есть желание как можно скорее восстановить экономические отношения, в том числе и с Россией. В частности, немецкие, французские, итальянские, испанские компании мечтают вернуться на российский рынок, поэтому звучат предложения смягчать антироссийские санкции.

"Якобы для того, чтобы Россия была больше заинтересована делать уступки на Донбассе. Но если начнут смягчать санкции, Россия будет еще меньше заинтересована делать какие-либо уступки (…) Последняя карта находится в руках Запада. Если он выдержит, не станет идти на односторонние уступки, то на них пойдет Россия. Как в большой картежной игре. И вполне возможно, Донбасс, а может быть и Крым, вернутся в Украину. Если же Запад побежит на русский рынок, тогда будущее Донбасса и Крыма остается в неопределенности", - сказал Зубов в интервью Украинской правде.

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При этом он считает, что на президента Украины Владимира Зеленского будут давить те силы на Западе, которые хотят восстановления отношений с Россией ради своих экономических интересов.

"У Кремля на Западе мощнейшее лобби, подкупленное в свое время. Да и сейчас на это не жалеют денег. Эти люди, внешне вполне респектабельные европейские чиновники и политики, будут давить на Зеленского, чтобы он пошел на уступки. Согласился на тот или иной статус Донбасса", - считает Зубов.

Историк также отметил, что Зеленскому "стоит делать только одно – не соглашаться, держаться и говорить "нет".

"Больше он мало что может сделать. Думаю, на Западе найдется немало здравомыслящих политиков, которые в этом его поддержат. Если Зеленский согласится на условия России, то потеряет всякую популярность в Украине. Но главное – он потеряет Украину", - резюмировал Зубов.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о том, что продолжение санкций против России не имеет смысла.