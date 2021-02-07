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Как живут преступники: в Сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО

7 февраля 2021, 19:16

Всего в Лукьяновском СИЗО находится 6 таких камер, одна из которых женская.

Как выглядит VIP-камера в Лукьяновском СИЗО / segodnya.ua

Новый душ, телевизор и удобная кровать - именно так выглядит VIP-камера для заключенных в Лукьяновском СИЗО. Проживание в такой камере обойдется в 2 тысячи гривен за сутки.

За 7 дней пребывания в такой палате нужно заплатить 8 тысяч гривен, за месяц - 12 тысяч.

Как пишет segodnya.ua, всего в Лукьяновском СИЗО находится 6 таких камер, одна из которых женская.

В VIP-камерах стоят 4 односпальные кровати. При этом в обычных камерах заключенные спят на двухъярусных кроватях.

Кроме того, VIP-камеры больше по площади (около 35 кв. м на 4 человек).

В такой камере есть: душ, умывальник, туалет, кондиционер, холодильник, телевизор, микроволновка, тумбочки.

В обычной камере находится 12-14 осужденных, и там на одного человека выделяется примерно 2,5 кв. м.

  • VIP-камеры Лукьяновского СИЗО Segodnya.ua
  • VIP-камеры Лукьяновского СИЗО Segodnya.ua
  • Обычные камеры в Лукьяновском СИЗО РБК-Украина
  • Обычные камеры в Лукьяновском СИЗО РБК-Украина

Также у жителей VIP-камер другое питания, а вот дневная норма у всех заключенных одинаковая.

В министерстве юстиции говорят, что услуга платных камер пользуется популярностью. С 19 мая государство заработало на такой услуге 1 миллион 293 тысячи гривен, 40 тысяч гривен из которых - подарочные сертификаты для заключенных. VIP-камеры заказали 38 человек, среди которых одна женщина.

Как ранее сообщал Главред:

СИЗО Лукьяновское СИЗО тюрьмы
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