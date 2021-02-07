Как живут преступники: в Сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО

Всего в Лукьяновском СИЗО находится 6 таких камер, одна из которых женская.
Новый душ, телевизор и удобная кровать - именно так выглядит VIP-камера для заключенных в Лукьяновском СИЗО. Проживание в такой камере обойдется в 2 тысячи гривен за сутки.
За 7 дней пребывания в такой палате нужно заплатить 8 тысяч гривен, за месяц - 12 тысяч.
Как пишет segodnya.ua, всего в Лукьяновском СИЗО находится 6 таких камер, одна из которых женская.
В VIP-камерах стоят 4 односпальные кровати. При этом в обычных камерах заключенные спят на двухъярусных кроватях.
Кроме того, VIP-камеры больше по площади (около 35 кв. м на 4 человек).
В такой камере есть: душ, умывальник, туалет, кондиционер, холодильник, телевизор, микроволновка, тумбочки.
В обычной камере находится 12-14 осужденных, и там на одного человека выделяется примерно 2,5 кв. м.
Также у жителей VIP-камер другое питания, а вот дневная норма у всех заключенных одинаковая.
В министерстве юстиции говорят, что услуга платных камер пользуется популярностью. С 19 мая государство заработало на такой услуге 1 миллион 293 тысячи гривен, 40 тысяч гривен из которых - подарочные сертификаты для заключенных. VIP-камеры заказали 38 человек, среди которых одна женщина.
Как ранее сообщал Главред:
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что ведомство планирует продать 27 украинских законсервированных тюрем.
- В Украине министерство юстиции планирует продать ряд колоний по цене стоимости земельных участков. Бизнесменов вряд ли заинтересует предложение государства, так как покупка таких объектов не прибыльна. Однако существует шанс продать земельные участки в престижных районах, заявил бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.