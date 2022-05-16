Какие города Украины станут объектом номер один для российских агрессоров - военный эксперт / коллаж УНИАН, Reuters

Война, которую Россия и ее диктатор Путин развязал против Украины, вот-вот перейдет в новую фазу. Об этом 15 мая в эфире единого телемарафона "Единые новости" заявил известный военный эксперт Сергей Кузан.

Специалист особо отметил, что Луганское направление, Северодонецк, Лисичанск – именно те города, которые сегодня являются объектом номер один врага.

"Мы переходим в новую фазу войны. Пытаются россияне устроить нам очередные клещи, очередной котел, но за счет того, что Северодонецк и Лисичанск укреплены, я думаю им этого не удастся сделать", — подытожил Кузан.

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Напомним, ранее российский военачальник, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев заявлял, что Россия собирается оккупировать Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в уже захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что уже в середине июня армия Украины может перейти в контрнаступление на захваченные войсками России позиции. До конца мая-начала июня украинские подразделения должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое предназначено для реализации такой цели.

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