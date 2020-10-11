"Капремонт скважин": у Путина выделили средства на водоснабжение Крыма

В России выделили средства на водоснабжение Крыма / УНИАН

Власти РФ решились на смелый шаг и выделили 4,95 млрд рублей (65 млн долларов) на обеспечение водоснабжения в Крыму.

Такое решение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

"Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения", - говорится в сообщении.

РФ направит средства на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

Кроме того, Россия намерена выделить 11 млн долларов на капитальный ремонт водопроводов и разработку дополнительных скважин.

Засуха в Крыму - что было ранее:

Оккупанты Крыма перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 8 сентября. Теперь из образовавшегося пруда военные качают воду на нужды Симферополя. При этом на месте проведения работ они разбили палаточный городок, задействовано много техники. Спецавтомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.

Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.

Как писал Главред, из-за засухи в аннексированном Россией Крыму без воды осталось 29 населенных пунктов.

Напомним, в Симферополе в квартирах из водопроводных кранов несколько дней течет вода черного цвета.