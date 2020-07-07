Мир стал меньше: названы 23 страны, куда пускают украинцев

Украинцы могут путешествовать в 23 страны / Reuters

Украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.

В перечень стран входят:

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Бурунди

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Сейшельские острова.

Читайте такжеЖдать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границНапомним, ранее сообщалось, Евросоюз открыл границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых могут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

По данным издания, в список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.