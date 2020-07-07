Мир стал меньше: названы 23 страны, куда пускают украинцев

Украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.
Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.
В перечень стран входят:
- Турция
- Сербия
- Албания
- Северная Македония
- Черногория
- Беларусь
- Великобритания
- США
- Мексика
- Египет
- Тунис
- Республика Корея
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Южный Судан
- Эфиопия
- Бурунди
- Сомали
- Кения
- Замбия
- Танзания
- Сейшельские острова.
Читайте такжеЖдать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границНапомним, ранее сообщалось, Евросоюз открыл границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых могут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.
По данным издания, в список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.