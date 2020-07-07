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Мир стал меньше: названы 23 страны, куда пускают украинцев

В условиях пандемии коронавируса украинцы могут путешествовать, но не по всему миру.

7 июля 2020, 10:52
Граница ЕС
Украинцы могут путешествовать в 23 страны / Reuters

Украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.

В перечень стран входят:

  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Мексика
  • Египет
  • Тунис
  • Республика Корея
  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Бурунди
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Сейшельские острова.

Читайте такжеЖдать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границНапомним, ранее сообщалось, Евросоюз открыл границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых могут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

По данным издания, в список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

карантин запрет на въезд путешествия новости Украины Дмитрий Кулеба
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