Смягчение карантина: как будут работать кафе и рестораны Киева

В КГГА назвали главные условия работы открытых летних площадок кафе и ресторанов.
В КГГА обнародовали главные требования к работе летних и сезонных площадок ресторанов и кафе, которым разрешили работать во время карантина.
Как пишет пресс-служба ведомства, требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м.
- За одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет).
- Заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения.
- Официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между ним и клиентом.
- Место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения.
- Также должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета).
- Меню должно быть размещено рядом с местом приёма/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.
- Заведениям необходимо соблюдать общие противоэпидемические требования и дезинфекционные меры: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизация и тому подобное.
- На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ.
- Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений.
- Заведения должны обеспечить маркировку на расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.
- На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиками.
- Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждых два часа рабочего времени.
- Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя.
- Заведения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях при проведении записи по телефону или другим способом.
Ранее в КГГА обнародовали правила работы парикмахерских и салонов красоты.
Напомним, ранее Кабмин продлил карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.