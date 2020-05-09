Смягчение карантина: как будут работать кафе и рестораны Киева

В КГГА обнародовали правила работы ресторанов / УНИАН

В КГГА обнародовали главные требования к работе летних и сезонных площадок ресторанов и кафе, которым разрешили работать во время карантина.

Как пишет пресс-служба ведомства, требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций:

расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м.

За одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет).

Заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения.

Официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между ним и клиентом.

Место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения.

Также должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета).

Меню должно быть размещено рядом с местом приёма/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.

Заведениям необходимо соблюдать общие противоэпидемические требования и дезинфекционные меры: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизация и тому подобное.

На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ.

Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений.

Заведения должны обеспечить маркировку на расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.

На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиками.

Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждых два часа рабочего времени.

Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя.

Заведения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях при проведении записи по телефону или другим способом.

Ранее в КГГА обнародовали правила работы парикмахерских и салонов красоты.

Напомним, ранее Кабмин продлил карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.