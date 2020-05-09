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Смягчение карантина: как будут работать кафе и рестораны Киева

9 мая 2020, 21:18

В КГГА назвали главные условия работы открытых летних площадок кафе и ресторанов.

Карантин, Киев
В КГГА обнародовали правила работы ресторанов / УНИАН

В КГГА обнародовали главные требования к работе летних и сезонных площадок ресторанов и кафе, которым разрешили работать во время карантина.

Как пишет пресс-служба ведомства, требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций:

  • расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м.
  • За одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет).
  • Заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения.
  • Официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между ним и клиентом.
  • Место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения.
  • Также должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета).
  • Меню должно быть размещено рядом с местом приёма/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.
  • Заведениям необходимо соблюдать общие противоэпидемические требования и дезинфекционные меры: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизация и тому подобное.
  • На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ.
  • Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений.
  • Заведения должны обеспечить маркировку на расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.
  • На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиками.
  • Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждых два часа рабочего времени.
  • Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя.
  • Заведения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях при проведении записи по телефону или другим способом.

Ранее в КГГА обнародовали правила работы парикмахерских и салонов красоты.

Напомним, ранее Кабмин продлил карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

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