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В сервисах такси объяснили, почему резко подорожали поездки по Киеву

14 мая 2020, 10:40

Представители популярных сервисах такси (Uklon и Uber) объяснили резонансное и резкое повышение цен.

Такси
В сервисах такси объяснили, почему резко подорожали поездки по Киеву / Reuters

Службы такси в Киеве объясняют резкое повышение цен (в условиях ослабления карантина) максимальным спросом на свои услуги и многократным усложнением автомобильного траффика.

Такое сообщение со ссылкой на представителей столичных служб такси опубликовал портал Украинские новости. К примеру, в сервисе Uklon утверждают, что коэффициент повышения цен в условиях заторов или плохой погоды не работал в течение всего карантина, но 13 мая спрос на авто вырос, поэтому его и вернули."Поскольку вчера спрос вырос из-за ослабления карантина и много людей вынуждены были ехать на работу, мы вернули коэффициент, но не в полной мере, что привело к повышению цен", - сообщили в Uklon. 

Читайте такжеВзлет цен на электроэнергию в Украине: сколько теперь придется платитьПредставители Uber тоже объяснили подорожание резко увеличившимся уровнем спроса на услуги. При этом в случае, когда заказов много, мобильное приложение самостоятельно применяет динамические цены с использованием определенного коэффициента, который отображается на экране смартфона пользователя перед заказом. 

"Любое повышение цен в приложении Uber не было запланировано заранее или систематически связано со смягчением карантина", - сообщили в Uber.

Напомним, ранее в соцсетях киевляне начали жаловаться - в столице, где со вторника, 12 мая, местные власти ослабили карантин, внезапно и крайне резко увеличились цены на услуги такси (в 1,5-3 раза).

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