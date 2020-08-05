В Минобразования рассказали, отменят ли массовое празднование 1 сентября в школах

Любомира Мандзий, заместитель главы профильного ведомства, рассказала - нужно ли массово праздновать 1 сентября 2020 года.
Начало учебного года 2020/2021 1 сентября текущего года ученикам стоит отмечать исключительно в рамках своих классов.
Такое мнение озвучила Любомира Мандзий ‒ заместитель руководителя министра образования и науки Сергея Шкарлета в рамках онлайн-проекта от EdCamp.
"Мы определенно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий. Но формат встреч и проведение 1 сентября вы можете определить в каждом заведении индивидуально. Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все же меньше людей и это наша школьная семья. Не подвергаем друг друга опасности и придумаем креативный формат", ‒ заявила чиновница.
Кроме того, Мандзий отметила ‒ в любом случае праздничные мероприятия по поводу 1 сентбря следует проводить на открытом воздухе.
Напомним, ранее руководитель Минобразования Сергея Шкарлета заявил о том, что 1 сентября 2020 года в украинских школах начнется полноценный учебный год ‒кроме тех из них, которые находятся в "красной зоне" по китайскому коронавирусу.