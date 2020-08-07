Бунтующие областные центры выведут из "красной" зоны карантина: в МОЗ назвали причину

Луцк и Тернополь будут переведены из "красной" зоны карантина / УНИАН

С 8 августа Луцк и Тернополь будут переведены из "красной" зоны карантина в оранжевую и желтую соответственно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, трансляция которого велась на YouTube-канале Кабмина.

"На этом заседании было принято решение, что показатели позволяют Луцк из красной зоны перевести в оранжевую, перевод произойдет с завтрашнего дня - с 8 августа. Кроме того, эпидемиологические показатели позволяют перевести Тернополь из красной зоны в желтую, тоже с 8 августа", - сообщил Степанов.

Министр отметил, что комиссия будет настаивать на более тщательной проверке соблюдения карантинных норм в стране.

По словам Степанова, предварительные данные, которые были опубликованы на интерактивной карте разделения Украины на зоны, где Харьков оказался в красной зоне, были результатом технической ошибки одного из сотрудников.

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Напомним, ранее в Минздраве заявили о том, что в Украине по состоянию на 7 августа 9 областей не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как известно, ранее представители ряда регионов Украины жестко раскритиковали введение адаптивного карантина в Украине:

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что разделение Украины на "красную", "оранжевую", желтую" и "зеленую" зоны носит политическую окраску.

Мэр Тернополя Сергей Надал подчеркнул, что решение о причислении Тернополя к "красной зоне" карантинных ограничений является политическим.

Советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил о том, что город отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа.