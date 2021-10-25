Карантин в Украине: четыре области - "желтая" зона, шесть - "красная"

Уже известно, говорят сотрудники Минздрава, что Херсонская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина со вторник, 26 октября.
В Украине по состоянию на 25 октября ситуация с коронавирусом в областях обстоит таким образом ‒ в "красной" зоне находится шесть областей, а в "желтой" ‒ четыре. Об этом сообщили представители пресс-службы Минздрава.
"Красная" зона:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Одесская;
- Сумская;
- Херсонская.
Уже известно, что Херсонская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина со вторника, 26 октября.
Показатель загруженности кроватей с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме "желтой" зоны, Тернопольской и Черкасской областей.
"Оранжевая" зона:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
"Желтая" зона:
- Полтавская;
- Кировоградская;
- Закарпатская;
- Винницкая.
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Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут оказаться в красной зоне карантинных ограничений. Такой сценарий возможен в том случае, если в данных регионах не усилят профилактические меры и не ускорят темпы вакцинации населения.
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Усиление карантина зависит от эпидемиологических показателей, которые прописаны в постановлении правительства. Пока власти будут точечно усиливать карантинные мероприятия в отдельных регионах.