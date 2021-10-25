Карантин в Украине: четыре области - "желтая" зона, шесть - "красная"

Карантин в Украине: четыре области - "желтая" зона / УНИАН

В Украине по состоянию на 25 октября ситуация с коронавирусом в областях обстоит таким образом ‒ в "красной" зоне находится шесть областей, а в "желтой" ‒ четыре. Об этом сообщили представители пресс-службы Минздрава.

"Красная" зона:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская;

Сумская;

Херсонская.

Уже известно, что Херсонская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина со вторника, 26 октября.

Показатель загруженности кроватей с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме "желтой" зоны, Тернопольской и Черкасской областей.

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"Оранжевая" зона:

Киев;

Волынская область;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Ровенская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская.



"Желтая" зона:

Полтавская;

Кировоградская;

Закарпатская;

Винницкая.

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Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут оказаться в красной зоне карантинных ограничений. Такой сценарий возможен в том случае, если в данных регионах не усилят профилактические меры и не ускорят темпы вакцинации населения.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Усиление карантина зависит от эпидемиологических показателей, которые прописаны в постановлении правительства. Пока власти будут точечно усиливать карантинные мероприятия в отдельных регионах.