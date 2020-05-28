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Новые правила в поездах: в Укразализныце рассказали, чего ждать украинцам

28 мая 2020, 17:25

Украинцев не пустят в поезд без защитных масок и предварительного температурного скрининга.

Поезд
Напитки и кондитерские изделия в вагонах будут недоступны / Facebook / Укрзалізниця

Курсирование поездов в ходе третьего этапа смягчения противоэпидемиологических мер будет сопровождаться новыми правилами, которые должны соблюдать как поездные бригады, так и пассажиры. В частности, работники должны проводить обязательную дезинфекцию составов, а пассажирам следует соблюдать профилактические меры. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

По его словам, поезда, которые направляются в регионы,где Кабмин не разрешил ослабить карантин, будут наполовину пустыми. В одном купе можно будет перевозить только двух человек.

"В пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек", - заявил Юрик.Читайте такжеВ Украине будут проблемы с электричками: Укрзализныця бьет тревогу из-за многомиллионных долгов

Существенное внимание будет уделяться дезинфекции в поездах. В промежутках между рейсами составы будут усиленно обрабатывать дезинфицирующими средствами, усилят обработку постельного белья во время стирки. Каждый час проводники должны проводить полноценную влажную уборку вагонов, в том числе и санузлов. В вагонах установлены санитайзеры, которыми могут пользоваться пассажиры.

Правила для пассажиров

  • На входе в вокзал и перед отправлением пассажиры должны пройти температурный скрининг
  • На поездку нужно придти в защитной маске или респираторе
  • Запрещено чрезмерное движение пассажиров по вагонам

С целью соблюдения профилактических мер в вагонах повесили специальные наклейки, которые призывают пассажиров не забывать о карантине. Работающие в поездах бригады проходят специальный инструктаж, а также обеспечиваются специальными средствами защиты.

На вокзалах будут проводить частые уборки помещений и мест, где пассажиры ожидают отправления. Около касс уже нарисовали разметку, сигнализирующую о важности соблюдения социальной дистанции. О мерах безопасности во время карантина будут предупреждать и дикторы.

Также Юрик добавил, что к деталям специфики работы железной дороги внимательно должны отнестись и пассажиры. По его словам, на посадку пассажир должен придти в маске, а также измерить температуру на входе в вокзал и непосредственно перед самой посадкой.

Напоследок он подчеркнул, что пассажирам не рекомендуется чрезмерно передвигаться по вагонам. К тому же на карантине в поездах будут недоступны напитки и кондитерские изделия. Кипяток будут давать только в личную посуду пассажира.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал запуск железнодорожного пассажирского сообщения уже на этой неделе.

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