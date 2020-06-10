Ляшко рассказал, возможен ли возврат жесткого карантина в Украине

Главный санврач и замминистра здравоохранения утверждает - в Украине изменилось число госпитализаций людей с диагнозом "китайский коронавирус".
В Украине, поскольку динамика заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19 не превышает средние показатели ‒ что, в свою очередь, позволяет говорить о переходе на следующий этап смягчения карантина.
С таким заявлением в рамках онлайн-брифинга в среду, 10 июня выступил главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Смягчение — вынужденный шаг с учетом стабилизации ситуации и запуска экономики. Мы ищем баланс, чтобы не было резкого роста заболеваний", — заявил он.
По словам Ляшко, в последнюю неделю в Украине снижается число госпитализаций и случаев, когда людей с Covid-19 направляют в отделения интенсивной терапии.
"Это может свидетельствовать о том, что предпринимаемые нами меры работают. Также есть предположение, что вирус в летнее время может терять свою агрессивность и не взывать серьезных последствий для здоровья", — заявил он.
Однако, главный санврач добавил, что украинцам ни в коем случае пока нельзя снижать бдительность ‒ около 3,2 тысячи больничных коек заняты заболевшими коронавирусом, а 98 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Напомним, ранее Виктор Ляшко озвучил перечень правил, по котором будут проводиться культурно-массовые мероприятия после ослабления карантина.