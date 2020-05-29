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В Новой почте рассказали, как изменятся условия хранения посылок с 1 июня

29 мая 2020, 14:19

Курьерская служба снова сделает платным хранение посылок в отделениях.

Нова пошта
В Новой почте предупредили украинцев об изменении условий хранения посылок / kyivpost.com

Логистическая служба Новая почта с 1 июня восстанавливает стандартные условия услуги хранения отправленных посылок, которые действовали в компании до введения противоэпидемиологических мероприятий. Как и раньше, отправленные посылки будут храниться бесплатно в течение 7 дней, после чего за их хранение нужно заплатить. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Курьерская служба отменила плату за хранение отправленных посылок в отделениях с 18 марта в связи с началом карантинных мероприятий в Украине. Однако по причине постепенного смягчения антикоронавирусных мер Новая почта снова вводит стандартные условия услуги.

"Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги", - говорится в сообщении.

В Новой почте уточнили, что для тех посылок, которые поступят в отделения до 1 июня, плата за хранение будет действовать только с 8 июня. Однако для отправлений посылок и грузов уже после 1 июня будут применяться стандартные условия услуги.

Напомним, в начале мая у сотрудника Новой почты в Тернополе обнаружили коронавирусную инфекцию.

Новая почта новости Украины карантин в Украине
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