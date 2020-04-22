Шмыгаль поведал,сколько украинцев бедствуют без денег из-за карантина

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В Украине в условиях карантина, запущенного по причине борьбы с пандемией китайского коронавируса Covid-19, безработными остались около 2 миллионов граждан.

Соответствующую статистику в интервью порталу РБК-Украина озвучил украинский премьер Денис Шмыгаль. При этом, по его словам, официально безработными считаются 400 тысяч украинцев.

"Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", - заявил премьер.

Читайте такжеКарантин в Украине: в Кабмине рассказали, когда запустят общественный транспортПри этом, по словам Шмыгаля, в условиях коронавирусного карантина (различных условий строгости) украинцам придется жить приблизительно двухлетний период. В связи с таким прогнозом в правительстве определили три режима ограничений - красный, оранжевый и желтый.

"Желтый - когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли, и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый - это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный - это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, ранее социологи выяснили, что в Украине с момента начала действия коронавирусного карантина по причине пандемии Covid-19, 39% украинцев испытывают серьезные финансовые трудности, а у 45% отсутствуют сбережения.



