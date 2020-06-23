УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине трем областям грозит ужесточение карантина – Ляшко

Западу Украины грозит усиление карантина, сообщил замминистра здравоохранения.

23 июня 2020, 21:05
Ляшко сообщил, что в Украине в трех областях могут ужесточить карантин – Карантин в Украине
В Украине в трех областях могут ужесточить карантин, сообщил Виктор Ляшко / УНИАН

Замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что карантин в Украине, введенный для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, могут усилить в трех областях.

Ужесточение карантина грозит западным регионам украинского государства, рассказал Ляшко на брифинге, пишет Deutsche Welle.

По его словам, ограничительные меры могут стать жестче в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

"…Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений в западных регионах, в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях. Там регистрируется увеличение случаев коронавирусной болезни", – сказал замминистра.

Читайте такжеТотальный карантин: премьер объяснил, пойдет ли Украина на ужесточениеНапомним, в Украине из-за коронавируса с 11 марта ввели общенациональный карантин. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая местные власти получили полномочия самостоятельно решать судьбу ограничительных мер – карантин стал адаптивным.

В Украине по состоянию на 23 июня коронавирус диагностировали у 38 тысяч 74 человек, скончались 1 тысяча 35 человек, а выздоровели – 16 тысяч 956 пациентов.

В Волынской области коронавирус нашли у 1 тысячи 894 человек, во Львовской – у 4 тысяч 220 человек, а в Закарпатской – у 2 тысяч 291 человека.

карантин в Украине Виктор Ляшко коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине трем областям грозит ужесточение карантина – Ляшко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:36
"Грозовой день": Киев предупредили о непогоде, названо время
21:05
В Украине трем областям грозит ужесточение карантина – Ляшко Видео
20:37
Решена судьба фильма Унесенные ветром
20:30
Беглый банкир из РФ показал детские фотографии дочерей Путина Фото
20:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
19:57
Стало известно, почему на самом деле расстались Макс и Даша на Холостяке Видео
19:37
Ослабление карантина в Киеве: заведениям разрешили кормить гостей в помещении – названы условия Видео
19:21
Стоит ли платить за поврежденный товар в супермаркете - расследование Тайного Агента
19:18
Под Ровно встреча депутата от Слуги народа завершилась стрельбой Видео
18:36
Путин заявил о начале глобального кризиса в России
18:32
Никаких больше вечеринок: в Одессе дачник стрелял в шумную компанию молодежи
18:08
"Вы – засранцы": Зеленский пообещал сделать водителям фур больно Видео
18:03
Кабмин составил новый график работы госучреждений: что изменилось
18:02
Кто родился 23 числа: нумеролог назвала отличительные черты
17:50
Что не так со скандалом вокруг пленок Деркача мнение
17:47
Украина требует от РФ 10 млн долларов в год за базу ЧФ в Крыму
17:27
Потураев отказался рекомендовать Раде закон Бужанского о русском языке в школах
17:11
Рассадник инфекции: как не заразиться COVID-19 на море и в реке – врач Видео
17:10
Ветер Любви 2 сезон - что было в 95 и 96 серии 23-06-2020 Видео
17:08
Прополис: полезные свойства и профилактика рака
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять