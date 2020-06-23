В Украине трем областям грозит ужесточение карантина – Ляшко

В Украине в трех областях могут ужесточить карантин, сообщил Виктор Ляшко / УНИАН

Замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что карантин в Украине, введенный для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, могут усилить в трех областях.

Ужесточение карантина грозит западным регионам украинского государства, рассказал Ляшко на брифинге, пишет Deutsche Welle.

По его словам, ограничительные меры могут стать жестче в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

"…Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений в западных регионах, в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях. Там регистрируется увеличение случаев коронавирусной болезни", – сказал замминистра.

Читайте такжеТотальный карантин: премьер объяснил, пойдет ли Украина на ужесточениеНапомним, в Украине из-за коронавируса с 11 марта ввели общенациональный карантин. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая местные власти получили полномочия самостоятельно решать судьбу ограничительных мер – карантин стал адаптивным.

В Украине по состоянию на 23 июня коронавирус диагностировали у 38 тысяч 74 человек, скончались 1 тысяча 35 человек, а выздоровели – 16 тысяч 956 пациентов.

В Волынской области коронавирус нашли у 1 тысячи 894 человек, во Львовской – у 4 тысяч 220 человек, а в Закарпатской – у 2 тысяч 291 человека.